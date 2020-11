Als eine der bekanntesten und einflussreichsten Shooter-Marken, hat Battlefield schon immer große Bedeutung für den Spielemarkt. Für Battlefield 6 zeichnet sich aber bereits ab: Dieses Spiel wird von allergrößter Wichtigkeit sein. Und das liegt vor allem an drei Faktoren.

Die Technik

Die Battlefield-Serie ist schon seit 2002 dafür bekannt, grafisch und technisch in der obersten Liga mitzuspielen und setzte mit ihren gewaltigen Schlachtfeldern und detaillierter Zerstörungs-Physik mehr als einmal Maßstäbe im Genre. Jetzt sind die neuen Konsolen erschienen und damit wäre der Weg frei für einen weiteren Techniksprung dank fortgeschrittener Grafikkarten und schneller SSD-Festplatten.

Und EA-Chef Wilson verspricht für Battlefield 6 ganz genau das: »Die Fortschritte durch PS5 und Xbox Series X erlauben unserem Team, eine echte NextGen-Version von Battlefield zu entwickeln«, sagte er auf einer Investorenkonferenz. Battlefield 6 soll demnach »ein bisher nie dagewesenes Ausmaß« erreichen, heißt es weiter.

Link zum Gfycat-Inhalt

Was das genau heißt, deuten erste Clips und Insider-Infos an: Von angeblich bis zu 128 Spielern auf gigantischen Maps ist die Rede, wir sehen extrem realistisch einstürzende Gebäude in einer Tech-Demo. Der Weg scheint geebnet für einen neuen technischen Meilenstein.

Was davon am Ende wirklich der Realität entspricht, müssen wir natürlich noch abwarten. Die Erwartungshaltung, die damit geweckt wird, ist aber klar: Fans und Presse rechnen mit nichts Geringerem als dem nächsten großen Quantensprung der Battlefield-Reihe.

Die hohe Nachfrage

Ein weiterer Grund für die immense Wichtigkeit von Battlefield 6 ist die Nachfrage. Obwohl das Spiel noch nicht offiziell vorgestellt wurde und der Release zur Weihnachtszeit 2021 noch ein ganzes Stück entfernt ist, stürzen sich Spieler förmlich auf jedes noch so kleine Info-Häppchen.

Von so einem Ansturm war auch die GameStar-Redaktion überrascht: Intern bemerkten wir im Verlauf von 2020 deutlich höhere Abrufzahlen auf unsere Artikel zu Battlefield 6 als zunächst erwartet. Ein klares Signal für uns: An Battlefield 6 besteht gigantisches Interesse. Das belegen auch andere Daten: Bei Google wächst der Informationsbedarf rund um Battlefield 6 massiv an, wie wir anhand von Analyse-Tools beobachten.

Ein möglicher Grund für das rapide steigende Interesse könnte das mangelnde Angebot echter Alternativen sein. Zwar gibt es durchaus eine große Auswahl aktueller (und erfolgreicher) Multiplayer-Shooter, wie Rainbow Six: Siege, Valorant oder jüngst auch CoD Cold War. Die meisten beschränken sich aber auf einen kleineren Rahmen und bieten keine groß angelegten Schlachten mit Fahrzeugen und hohen Spielerzahlen.

Die wenigen Ausnahmen wie Squad, Beyond the Wire oder Hell Let Loose richten sich dagegen durch ihren hohen Anspruch und komplexe Mechaniken eher an Fans von Hardcore-Shootern und gelten als weniger einsteigerfreundlich. Was bleibt, ist offenbar eine Marktlücke zwischen beiden Subgenres. Und da der Release von Battlefield 5 bereits zwei Jahre zurückliegt, dürften viele Spieler ausgehungert nach einer Fortsetzung sein.

Die Entwicklungszeit

Battlefield 5 war zwar ein guter Shooter, blieb aber dennoch in vielerlei Hinsicht hinter den Erwartungen der Fans zurück. Und genau deshalb könnte sich für den Nachfolger hier eine große Chance ergeben. Denn viele positive Ansätze waren bereits da, zum Beispiel ein Live-Service-Modell mit kostenlosem DLC-Nachschub statt dem alten Premium-Modell.

Das scheiterte letzten Endes zwar an der Umsetzung, gab aber zumindest die richtige Stoßrichtung vor. Für Battlefield 6 ergibt sich hier die Möglichkeit, wichtige Lektionen mitzunehmen und 2021 die großen Fehler seines Vorgängers auszubügeln:

263 9 Mehr zum Thema Battlefield 6: Fünf Dinge, die es liefern muss

Dass Entwickler Dice bereits im Frühjahr 2020 große Teile der Teams hinter Battlefield 5 und Star Wars Battlefront 2 abgezogen, zusammengelegt und auf das neue Projekt geworfen hat, macht vielen Fans Hoffnung auf einen echten Neustart. Dafür spricht zum Beispiel, dass BF 6 (entgegen des bisherigen Release-Zyklus) etwa drei Jahre Entwicklungszeit bekommt, während an Battlefield 5 bis zum Launch nur knapp zwei Jahre lang gearbeitet werden konnte.

Eine ähnliche Situation gab es zuletzt bei Battlefield 1, das durch das zusätzliche Jahr an DLC-Support (durch das Unterstützungs-Studio Dice LA) eine dreijährige Entwicklungszeit durchlief. Die Folge: Einer der stabilsten und erfolgreichsten Battlefield-Releases überhaupt. Natürlich ist zusätzliche Entwicklungszeit längst keine Garantie für Erfolg! Sie zeigt aber, dass die Macher einen ähnlich großen Schritt wagen wollen wie von BF 4 zu BF 1.