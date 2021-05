Robo-Hunde wie von Boston Dynamics, explodierende Raketen und ein gewaltiger Sturm - im Reveal-Trailer von Battlefield 6 scheint ganz schön was los zu sein! Darauf weisen nun auch neue, geleakte Screenshots hin. Insider Tom Henderson, der das Video angeblich schon gesehen hat, will die Echtheit der Screenshots bestätigen - und die Bilder passen exakt zu seinen eigenen Enthüllungen.

Vorsicht, Leak: Die Echtheit der Bilder ist nicht offiziell bestätigt. Sie passen allerdings exakt zu Insider-Aussagen und früheren Leaks, weshalb wir sie für glaubhaft halten. Trotzdem solltet ihr die Infos mit angemessener Vorsicht genießen, bis die Entwickler sich zu Wort melden.

Das zeigen die neuen Screenshots

Die Bilder selbst können wir an dieser Stelle nicht einbauen, sie kursieren derzeit etwa bei Reddit. Stattdessen beschreiben wir kurz, was darauf zu sehen ist.

Robo-Hund: Zwei der Bilder zeigen einen hundeähnlichen Roboter, der auf seinen vier staksigen Metallbeinen durchs Gelände rennt. Auf dem Rücken trägt er eine Kiste oder einen Rucksack. Möglicherweise handelt es sich um ein Transportmittel, das Munition heranschafft? Der Hund hat eindeutig Ähnlichkeit mit den realen »Spot«-Robotern von Boston Dynamics, allerdings ist das Battlefield-Exemplar grau statt quietschgelb. Okami zeigt die reale Vorlage:

Rakete: Wie von Henderson angekündigt, startet im Trailer offenbar eine Rakete, sie war schon im letzten Screenshot-Leak zu sehen. Diesmal gibt's mehr Bilder, die unter anderem die Sekunden nach dem Start zeigen. Ein weiterer Screenshot könnte zeigen, wie sie auf Soldaten herabstürzt und explodiert, theoretisch könnte es sich aber auch um eine andere riesige Explosion handeln. Von denen soll Battlefield 6 ja eine Menge enthalten.

Sturm: Auf einem der Raketenbilder sind dunkle Wolken und Sturmböen zu sehen. Dass solche Wetterereignisse eine Rolle in Battlefield 6 spielen werden, war bereits zuvor bekannt. Angeblich braut sich im Reveal-Trailer ein Hurricane über der Insel-Map zusammen.

Titel: Auch der angebliche offizielle Titel-Schriftzug soll geleakt sein, demnach heißt Battlefield 6 einfach nur Battlefield. Fans haben das Logo aus einem zensierten Screenshot rekonstruiert:

Was bedeutet das konkret?

Alle bisherigen Leaks deuten auf ein modernes Setting hin, das höchstens ein paar Jahre in der Zukunft angesetzt ist. Auch die neuen Screenshots passen dazu, ebenso das Design des Titels - falls es sich als echt erweist.

Henderson hatte bereits angekündigt, dass sämtliche Technologien in Battlefield 6 bereits in der echten Welt erprobt werden, so zum Beispiel die Robo-Hunde. Das scheinen alle bisher aufgetauchten Bilder zu bestätigen.

Wann kommt der Trailer?

Der geplante Zeitraum für den offiziellen Reveal von Battlefield 6 ist Juni 2021, wie EA kürzlich nochmal ausdrücklich bestätigte. Ein konkretes Datum gibt's aber noch nicht. Natürlich wächst mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit weiterer Leaks. Wir halten euch über alle glaubwürdigen Gerüchte auf dem Laufenden. Falls ihr euch lieber auf gesicherte Infos verlasst, dann seid ihr hier in unserer Übersicht richtig:

Entgegen anders lautender Gerüchte erscheint Battlefield 6 (bzw. nur Battlefield) auch für die LastGen-Konsolen. Einige Fans machen sich Sorgen, dass deren veraltete Technik den Shooter ausbremsen könnte. Wir liefern eine eigene Technik-Einschätzung dazu.