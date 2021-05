Es ist offiziell: Battlefield 6 wird im Juni enthüllt

Nach einer ersten vagen Andeutung seitens EA und DICE im April gibt es nun endlich konkretere Infos zu Battlefield 6: Bereits im Juni 2021 wird der neueste Serienteil enthüllt. Mit ein bisschen Glück müsst ihr euch also nicht mal mehr einen Monat gedulden, bevor die wichtigste Frage zum Spiel geklärt wird: Auf welches Szenario können wir uns einstellen? Modern Military? Weltkrieg?

Der neue Zeitraum stammt von einem offiziellen Tweet, der das Ganze in ein augenzwinkerndes Wortspiel verpackt:

Link zum Twitter-Inhalt

Wir sparen uns jetzt die deutsche Übersetzung, weil uns auf die Schnelle kein griffiges Wort einfällt, das sich auf Juni reimt. Damit ist offiziell aus dem Sack, was nach mehreren Leaks und Gerüchten ohnehin schon überall gemunkelt wurde: Ein Reveal steht unmittelbar bevor. EAs hauseigenes E3-Enthüllungsevent EA Play Live findet dieses Jahr zwischen 12. und 15. Juni statt. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Reveal in diesem Zeitraum stattfindet.

Außerdem sind kürzlich erste mutmaßliche Screenshots von Battlefield 6 geleakt, die stark auf ein Modern-Military-Szenario hindeuten. Derweil nimmt die Community das Ausbleiben konkreter Informationen mit ziemlich viel Humor.

Leider gibt der Tweet keine weitere Informationen her. Allerdings hat Kollege Phil in den letzten Monaten so ziemlich jedes offizielle Info-Krümelchen zu Technik, Gameplay und Szenario von Battlefield 6 für euch gesammelt:

Welches Szenario wünscht ihr euch? Nahe Zukunft? Modern Military? Weltkrieg? Oder mal ein ganz anderes Setting?