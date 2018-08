Rund ein halbes Jahr nach Release erhält das Rundenstrategiespiel Battletech mit Flashpoint den ersten DLC. Entwickler Harebrained Schemes und der Publisher Paradox kündigten die kleine Erweiterung offiziell für eine Veröffentlichung im November an, ein erster Teaser-Trailer findet sich unterhalb.

Der kurze Clip zeigt auch schon eine der interessantesten Neuerungen: Drei neue Mechs aus dem Battletech-Universum werden mit Flashpoint eingeführt, darunter der Hatchetman mit einer riesigen Axt. Alternativ stehen die Chassis Crab und Cyclops zur Auswahl.

Flashpoint spinnt nicht die Hauptgeschichte von Battletech weiter, stattdessen erzählen die namensgebenden Flashpoints Kurzgeschichten in und zwischen den Schlachten. Neben aufeinander aufbauenden Kämpfen wird der Spieler auf Entscheidungen für seine Schiffscrew und Lanze treffen müssen. Wie viele Flashpoint-Geschichten im DLC stecken, ist leider nicht bekannt.

Details gibt es dafür aber zu einem neuen Gebiet: Mit Flashpoint wird es tropische Küstenregionen als neue Kartenoption geben. Außerdem wird der Missionstyp "Target Acquisition" eingeführt, bei dem eine Lanze aus leichten und mittleren Mechs drei Zielobjekte einnehmen muss.

Ein genaueres Release-Datum als November 2018 steht ebenso wie der exakte Preis noch nicht fest. Und auch zur deutschen Übersetzung - auf die hiesige Battletech-Fans sehnsüchtig warten - gibt es bisher keine weiteren Informationen.

