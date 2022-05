Kaum ist das Wochenende da, gibt es auch schon wieder reihenweise Angebote bei so ziemlich fast allen großen Gaming-Plattformen. Wir haben uns für euch erneut durch die große Liste durchgekämpft und stellen euch zehn spannende Angebote vor.

Falls ihr aber auf der Suche nach Gratis-Spielen seid, dann werdet ihr an diesem Wochenende ebenfalls fündig. Wo genau, das stellen wir euch im Video vor:

Aber jetzt kommen wir wirklich zu den Angeboten, bei denen ihr an diesem Wochenende einen Blick wagen könnt.

Highlight zum Wochenende: Battletech

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Harebrained Schemes | Release: 24. April 2018 | Plattform: Steam | Preis: 10 Euro (bei Steam)

Mechspiele haben es nicht immer unbedingt in der jüngeren Vergangenheit leicht gehabt. Battletech bildet hier eine gelungene Ausnahme: Das Strategiespiel orientiert sich an den modernen XCOM-Spielen und fällt dabei nicht über die eigenen Füße. Stattdessen schafft Battletech einen guten Spagat zwischen dem Strategie- und Management-Part, bei der ihr einerseits auf dem Schlachtfeld agiert, aber auch außerhalb von Gefechten einiges zu tun bekommt.

In den Kampfeinsätzen selbst steuert ihr ein Team aus bis zu vier Mechs und schickt sie in rundenbasierte Kämpfe. Abseits der Aufträge müsst ihr jedoch immer wieder die Mechs reparieren, neue Waffen in Auftrag geben und aufpassen, dass ihr nicht euer relativ streng limitiertes Budget überschreitet.

Seitdem Release im April 2018 hat sich bei Battletech so einiges getan, wie Fritz für euch oben im Video festhält. Der aktuelle Sale ist nun die ideale Gelegenheit, um den Mechs eine Chance zu geben. Entweder in der Basisversion oder alternativ mit allen DLCs für unter 40 Euro.

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Jedoch gibt es am Wochenende nicht nur bei Steam Angebote, sondern auch bei GOG und im Epic Games Store. Auch hier haben wir für euch einen Blick gewagt und stellen euch die größten Highlights zusammen.

38 33 Expeditions: Rome im Test Ein Rollenspiel-Geheimtipp, der immer besser wird

25 15 Mehr zum Thema Spielt Kena: Bridge of Spirits bloß nicht so wie ich

Mafia Trilogy: Paket mit allen drei Mafia-Spielen inklusive des Remakes des ersten Serienteils. In den drei Spielen erlebt ihr jeweils eigenständige Geschichten, die sich als Gangster-Epos beschreiben lassen. (30 Euro, um 50 Prozent im EGS reduziert)

Wichtig: Im Epic Games Store erhaltet ihr aufgrund des laufenden MEGA-Sales noch einmal zusätzlich 25 Prozent Rabatt, sofern der Preis über 14,99 Euro liegt. Der Gutschein wird laut Epic automatisch angewendet.

Legendary Sale bei Ubisoft

Bei Ubisoft findet derzeit außerdem der Legendary Sale statt, bei dem zahlreiche Spiele des französischen Publishers im Angebot sind. Dazu gehören Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Anno 1800 und viele weitere.

Die Besonderheit des Sales liegt jedoch nicht ausschließlich in den Angeboten, sondern in einem speziellen Rabattcode. Ab einem Einkauf von 15 Euro, so schreibt es Ubisoft, könnt ihr zusätzlich noch einmal 10 Euro mit dem Code LEGEND22 sparen.

Durch die Kombination von Angebot und Rabattcode könnt ihr so zum Beispiel die Standard-Version von Anno 1800 für rund 10 Euro oder Assassin's Creed: Valhalla für 14 Euro erhalten. Mehr Informationen dazu findet ihr im Ubisoft Store.

Angebote im Preisvergleich

Sales bei Epic, Ubisoft, Steam und GOG: An diesem Wochenende könnt ihr richtig sparen. Und zwar so gut wie in jedem Genre ist etwas dabei: Egal ob Strategie, Multiplayer-Shooter oder märchenhaftes Abenteuer. Schlagt ihr zu oder kümmert ihr euch erst einmal um euer Backlog? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!