Top oder Flop - das war wie so oft die Frage, als wir eure Meinung zum Hazard-Zone-Modus von Battlefield 2042 wissen wollten. Und wie immer habt ihr uns nicht enttäuscht, sondern fleißig abgestimmt. Das Ergebnis ist eindeutig und zeigt, dass Videos und PR-Texte euch nicht ausreichen, wenn es um solch elementare Dinge eines Multiplayer-Shooters geht.

So habt ihr abgestimmt

Eine große Mehrheit von euch möchte nämlich erst selbst Hand an Battlefield 2042 und Hazard Zone legen, bevor ihr ein Urteil über den Modus fällt. Stolze 39 Prozent denken so. Aber immerhin 22 Prozent freuen sich bereits jetzt schon auf das Spektakel und finden, dass die bisherigen Infos schon super klingen.

Danach geht es jedoch weiter mit der Skepsis - oder auch der Ablehnung. Denn 12 Prozent von euch sind sogar der Meinung, dass Hazard Zone mit seinem an Hunt: Showdown und Escape from Tarkov erinnernden Gameplay überhaupt nicht zu Battlefield 2042 passt. Einige hätten sich lieber einen anderen Modus gewünscht.

Und dann haben wir noch eine auch nicht zu verachtende Ist mir egal - und Ist ganz okay -Fraktion, die ebenfalls ihren Teil dazu beiträgt, dass unter dem Strich das vorläufige Fazit gezogen werden kann: Hazard Zone ist bislang noch nicht der große Hit, den sich DICE erhofft.

Auch Dimi zeigt sich in seiner Kolumne skeptisch, ob sich die Battlefield-Serie mit solchen Ideen auf lange Sicht gesehen nicht sogar selbst schadet:

Das steckt hinter Hazard Zone

Der neue Modus soll die Battlefield-Konkurrenz zum populären Call of Duty: Warzone werden. In Vierer-Squads machen sich insgesamt 32 Spieler daran, Datenpakete aufzuspüren und einzusammeln. Auf dem Weg zum Ziel müssen natürlich die anderen Teams und auch KI-Gegner ausgeschaltet werden. Wer am Ende lebend von der Map entkommt, gewinnt, ähnlich wie bei Hunt: Showdown und anderen Raid-Shootern.

Wir sind gespannt, ob die Beliebtheit von Hazard Zone nach dem Release von Battlefield 2042 am 19. November 2021 steigt, oder der Modus das Nachsehen gegenüber den altbekannten - und deshalb umso beliebteren - klassischen Modi haben wird.

Was sich in Battlefield 2042 seit der Beta noch alles getan hat, erfahrt ihr in Phils Übersichtsartikel.