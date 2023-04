Diese Burg in UE5 hat so viel Stimmung und Details, dass wir wünschten, es wäre ein Spiel

Gegen die UE5-Burg sieht sogar die Festung aus Demon's Souls etwas karg aus.

Burgen gehören einfach zu einem guten Fantasy-Spiel dazu. Kein Wunder, dass wir so viele prächtige virtuelle Festungen zu sehen bekommen: Denkt nur mal an Skyhold aus Dragon Age: Inquisition, Hogwarts aus Hogwarts Legacy oder Burg Boletaria aus Demon’s Souls.

Im Marketplace der Unreal Engine 5 haben wir eine schwer beeindruckende Burg gesichtet, die mit ihren Details fast alle anderen Spieleburgen in den Schatten stellt. Jetzt muss nur noch jemand ein Spiel drum herum bauen!

Hier seht ihr die gigantische Festung mitsamt Burghof von außen und innen. Dazu passend gibt’s ominöse Klänge auf die Ohren:

Was steckt hinter dem schicken UE5-Projekt?

Die Burg stammt von Artur Tschukes, einem Environmental Artist aus Tokyo, der sich auf 3D-Modelle spezialisiert hat. Auch das Game Art Studio Leartes Studios war am Projekt beteiligt, das zunächst in der Unreal Engine 4 begonnen wurde und dann in die Unreal Engine 5 portiert wurde.

Das Studio hat laut Portfolio zum Beispiel Assets für Cinematic Trailer zu Call of Duty: Warzone, HyperScape und Dying Light 2: Stay Human bereitgestellt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal findet ihr viele weitere UE5-Projekte.

Für die Burg wurden 143 einzigartige Meshes und 163 Texturen verwendet, außerdem nutzt sie Lumen und Nanite. Noch lässt sich die virtuelle Umgebung leider nicht selbst erkunden, aber die Ersteller arbeiten bereits an einer Demo.

Falls ihr zufällig an Bloodborne 2 arbeitet und noch nach einer spektakulären Level-Umgebung sucht, könnt ihr die Burg im UE5-Marktplatz für 120 US-Dollar erwerben. Sie soll für Spiele optimiert sein, also trotz der unglaublichen Datendichte nicht zu viele Ressourcen erfordern. Außerdem ist sie laut Beschreibung mit allen Plattformen kombinierbar (wie wohl eine Switch damit klar käme?).

Wie gefällt euch die gotische Fantasy-Burg? In welcher Art von Spiel würdet ihr sie gerne sehen - Soulslike, Rollenspiel, MMO oder vielleicht sogar in einem Horrorspiel? Die Statuen und die nächtliche Stimmung sind ja durchaus ein bisschen gruselig, da würden ein paar Geister und Dämonen auch noch passen - oder?! Teilt eure Ideen in den Kommentaren mit uns.