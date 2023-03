Bei Steam sind gerade 11 coole Spiele stark reduziert

Diese Woche geht's mit Vollspeed über die Piste, durch den Himmel und durch die Küche.

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Titel sich aber wirklich lohnen, ist manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche einige aktuelle Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele Spiele so günstig wie nie zuvor.

Diese Woche wird es bunt! Erlebt viele fröhliche und farbenfrohe Welten. Doch beachtet, dass deren Bewohner möglicherweise nicht sehr erfreut über eure Ankunft sein werden. Für Party-Stimmung mit euren Freunden wird diesmal auch gesorgt. Und wem das alles zu schrill erscheint, keine Sorge, es gibt auch ernste und entspannte Spiele im Sale gibt.

Highlight der Woche: Forza Horizon 5

14:26 Forza Horizon 5 zeigt im Test endlich die beste Neuerung

Genre & Release: Rennspiel | 9. November 2021

Rennspiel | 9. November 2021 Rabatt & Preis: 35 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro

35 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 6. April 2023

6. April 2023 Hier geht's zum Angebot

Mit beeindruckender Grafik, einer offenen Welt und Autos, die unglaublich detailreich gestaltet sind (und auch trocken unverschämt gut aussehen), ist Forza Horizon 5 das Rennspiel des Jahres 2021.

Wenn es dann aufgrund der Jahreszeiten- und Wetterwechsel mal regnet, sprengt die schicke Optik dem einen oder anderen Autoliebhaber fast die Netzhaut vom Auge. Wenn ihr euren gesammelten Fuhrpark fertig bestaunt habt, wird euch schnell auffallen, dass es in der offenen mexikanischen Welt auch sonst viel zu erledigen gibt: Straßenrennen, Herausforderungen, Autos tunen und vieles mehr. Ihr könnt in einem Auktionshaus sogar an Versteigerungen teilnehmen.

Und wenn es euch mit lizensierten Fahrzeugen im realistischen Mexiko doch langweilig werden sollte, könnt ihr im Hot Wheels DLC nochmal erleben, was ihr als Kinder auf dem Zimmerfußboden gespielt habt: rasante Rennen, mit abgefahrenen Karren auf den verrücktesten Strecken. Falls ihr früher lieber draußen gespielt habt, dann wird euch sicherlich das Rallye Adventure DLC zusagen. Denn dort wird es nämlich dreckig! Seht euch hier den Trailer an:

1:14 Forza Horizon 5: Mit dem neuen Rallye Adventure-DLC geht's in den Dreck

Weitere spannende Spiele im Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown – Top Gun: Maverick Edition: Bei dieser Kriegsflugsimulation steuert ihr einen Jet und müsst eure Gegner in abwechslungsreichen Missionen im Kampf besiegen. (um 80 Prozent reduziert auf 15 Euro)

8:45 Ace Combat 7 - Test-Video: Auch der Himmel hat Grenzen

Astroneer : In diesem Koop-Open-World-Crafting-Abenteuer erforscht und gestaltet ihr weit entfernte Welten auf der Suche nach Reichtum. ( Tiefstpreis: um 55 Prozent reduziert auf 13,50 Euro)

: In diesem Koop-Open-World-Crafting-Abenteuer erforscht und gestaltet ihr weit entfernte Welten auf der Suche nach Reichtum. ( um 55 Prozent reduziert auf 13,50 Euro) Car Mechanic Simulator 2021 : Bei diesem Job-Simulator errichtet ihr durch eure Werkstatt ein Service-Imperium und repariert und restauriert Autos, die ihr zuvor auf Auktionen erworben habt. (um 37 Prozent reduziert auf 15,43 Euro)

: Bei diesem Job-Simulator errichtet ihr durch eure Werkstatt ein Service-Imperium und repariert und restauriert Autos, die ihr zuvor auf Auktionen erworben habt. (um 37 Prozent reduziert auf 15,43 Euro) Dragon Ball Xenoverse 2 : Ein Fighting-Spiel mit einer Portion RPG-Elementen in der Welt von Dragonball Z. ( Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 7,50 Euro)

: Ein Fighting-Spiel mit einer Portion RPG-Elementen in der Welt von Dragonball Z. ( um 85 Prozent reduziert auf 7,50 Euro) Human: Fall Flat: Dieser aberwitzige Rätsel-Plattformer beweist, dass Physik Spaß machen kann. Das geht sowohl allein als auch mit bis zu sieben eurer Freunde. (Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro)

1:01 Im chaotischen Koop-Hit Human Fall Flat werdet ihr jetzt so klein wie eine Ameise

Necesse : Dieses Sandbox-Action-Adventure schlägt voll und ganz in die Kerbe von Terraria. Nur die Perspektive ist eine ganz andere. (um 33 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Dieses Sandbox-Action-Adventure schlägt voll und ganz in die Kerbe von Terraria. Nur die Perspektive ist eine ganz andere. (um 33 Prozent reduziert auf 6 Euro) Overcooked! 2 : Ihr und bis zu drei Freunde müssen in diesem Koop-Partyspiel unter Zeitdruck bestimmte Gerichte korrekt zubereiten und servieren. Das wäre an sich ja einfach, wenn der Architekt eurer Küche kein Wahnsinniger wäre… ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Ihr und bis zu drei Freunde müssen in diesem Koop-Partyspiel unter Zeitdruck bestimmte Gerichte korrekt zubereiten und servieren. Das wäre an sich ja einfach, wenn der Architekt eurer Küche kein Wahnsinniger wäre… ( um 75 Prozent reduziert auf 6 Euro) Scarlet Nexus Ultimate Edition: In diesem japanischen Action-Rollenspiel steuert ihr zwei Elite-Psioniker mit psychokinetischen Fähigkeiten. Euer Ziel ist es, die Geheimnisse der Brainpunk-Zukunft zu entschlüsseln. (um 75 Prozent reduziert auf 22,50 Euro)

Scarlet Nexus im Test Warum wir das Action-Rollenspiel kritischer sehen als viele Kollegen von Sascha Penzhorn

Solasta: Crown of the Magister : Mit diesem taktischen und rundenbasierten Fantasy-Rollenspiel bringt ihr durch die Implementerung von Dungeons and Dragons (5. Edition) eine waschechte Pen-and-Paper-Erfahrung auf den Bildschirm. ( Tiefstpreis: um 66 Prozent reduziert auf 14 Euro)

: Mit diesem taktischen und rundenbasierten Fantasy-Rollenspiel bringt ihr durch die Implementerung von Dungeons and Dragons (5. Edition) eine waschechte Pen-and-Paper-Erfahrung auf den Bildschirm. ( um 66 Prozent reduziert auf 14 Euro) Workers & Resources: Soviet Republic: In diesem Echtzeit-Aufbauspiel im Soviet-Stil ist es euer Ziel, aus einem armen Land eine reiche Industrienation zu machen. (Tiefstpreis: um 25 Prozent reduziert auf 22,50 Euro)

2:32 Der Trailer zu Workers & Resources stellt das ungewöhnliche Aufbauspiel vor

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Welches ist euer liebstes Rennspiel? Auf welche Spiele, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!