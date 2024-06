Geheimtipps vom Juni 2024: Diese neuen Top-Spiele wären euch fast entgangen!

Frosch-Freuden und Lovecraft-Leiden liegen diesmal in den Geheimtipps sehr nah beisammen.

Sommerhitze und Fußball-EM haben euch vielleicht davon abgelenkt, aber das Jahr 2024 ist schon wieder halb vorbei. Bevor wir über die viel zu schnell verrinnende Zeit jammern, freuen wir uns lieber über den positiven Nebeneffekt: Das heißt auch, es liegt wieder ein Monat voller neuer Spiele-Releases hinter uns!

Im Juni 2024 sind richtig coole Geheimtipps bei Steam und Epic erschienen, die ihr auf keinen Fall übersehen solltet. Mit dabei ist zum Beispiel gemütliche Frosch-Rettung, Anno mit Piraten, emotionaler Tiefsee-Grusel und Karten-Strategie. Viel Spaß beim Stöbern!

Hier unsere Schnellübersicht:

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Nope, nope, nope.

Entwickler : Illfonic, Teravision Games

: Illfonic, Teravision Games Release : 4. Juni 2024 (finaler Release)

: 4. Juni 2024 (finaler Release) Plattformen : PC (Steam), PlayStation 5, Xbox X/S

: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox X/S Steam-Wertung : 77 Prozent positiv (2.669 Nutzer-Reviews)

: 77 Prozent positiv (2.669 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Fans von trashigem Horror wird der Titel sehr bekannt vorkommen: Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film von 1988. Ihr spielt entweder einen Killer-Clown oder in einer Gruppe von (Noch-)Überlebenden. Während ihr als kostümiertes Monster übernatürliche Fähigkeiten habt und viel stärker seid als die köstlichen kleinen Menschlein, sammeln die sich Waffen und andere nützliche Items zusammen, um sich zur Wehr zu setzen.

Kamaeru: A Frog Refuge

0:12 Kamaeru: Rettet die Frösche! Im neuen Aufbauspiel bringt ihr wieder Leben in den Sumpf

Entwickler : Humble Reeds

: Humble Reeds Release : 8. Juni 2024

: 8. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam), Xbox X/S, Switch

: PC (Steam), Xbox X/S, Switch Steam-Wertung : 88 Prozent positiv (86 Nutzer-Reviews)

: 88 Prozent positiv (86 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Ihr renaturiert in Kamaeru: A Frog Refuge einen trockengelegten Sumpf, pflanzt Schilfgras und Beerenbüsche, verkauft selbst gekochte Marmelade und knipst mit eurer Kamera die verschiedenen Froscharten, die sich nun wieder ansiedeln. Den Hüpfern baut ihr so ein richtiges Paradies auf, wenn ihr wollt sogar mit Bettchen und amphibiengerechten Schaukelstühlen.

Still Wakes The Deep

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Entwickler : The Chinese Room

: The Chinese Room Release : 18. Juni 2024

: 18. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam, Epic)

: PC (Steam, Epic) Steam-Wertung : 89 Prozent (1.273 Nutzer-Reviews)

: 89 Prozent (1.273 Nutzer-Reviews) Game Pass: Ja

Was ist das? Nochmal Horror, aber diesmal subtiler und emotionaler. Still Wakes The Deep erzählt die tragische Geschichte einer Bohrinsel in der Nordsee: Durch einen Sturm beginnt das mächtige Gebilde zu sinken - und ihr seid drauf gefangen, ohne Hoffnung auf Rettung von außen. Extrem spannend und oft grausam, mit einer guten Portion Lovecraft-Einfluss. In unserem Test lest ihr mehr.

Republic of Pirates

2:27 Republic of Pirates - In diesem Aufbauspiel errichtet ihr euren eigenen Freibeuter-Staat

Entwickler : Crazy Goat Games

: Crazy Goat Games Release : 19. Juni 2024

: 19. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam, Epic)

: PC (Steam, Epic) Steam-Wertung : 77 Prozent (137 Nutzer-Reviews)

: 77 Prozent (137 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Sieht aus wie Anno, aber mit Piraten? Ja, so lässt sich Republic of Pirates ziemlich treffend beschreiben. Ihr gründet und verwaltet eine Stadt, während ihr mit euren Schiffen auf dem karibischen Meer nach Reichtümern sucht. Das Spiel ist super geeignet, wenn euch Anno selbst zu komplex ist, für Aufbau-Profis aber wahrscheinlich zu einfach. Im Test lest ihr mehr.

Murky Divers

Wir machen das nächste Mal dann lieber Urlaub in den Bergen, weit weg vom Wasser.

Entwickler : Embers

: Embers Release : 19. Juni 2024 (Early Access)

: 19. Juni 2024 (Early Access) Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 86 Prozent (630 Nutzer-Reviews)

: 86 Prozent (630 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Schon blöd, wenn der Arbeitgeber beim atomaren Experiment ordentlich was vergeigt. Jetzt müsst ihr es ausbaden, in ein gruseliges Unterwasserlabor abtauchen und alle Spuren beseitigen. Doch natürlich wartet da unten noch viel mehr Gefahr auf euch als zunächst gedacht. Das Multiplayer-Horrorspiel Murky Waters ist definitiv nichts für Leute, die sich vor trübem Wasser fürchten.

Chained Together

1:28 Im Koop-Spiel Chained Together seid ihr und eure Freunde unzertrennlich - und das ist ein Problem

Entwickler : Anegar Games

: Anegar Games Release : 19. Juni 2024

: 19. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 90 Prozent (6.083 Nutzer-Reviews)

: 90 Prozent (6.083 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Ihr seid mitsamt euren Freunden in der Hölle gelandet, wo ihr aneinandergekettet die Ewigkeit verbringen sollt. Aber darauf habt ihr natürlich gar keinen Bock, also wagt ihr euch an eine gewaltige Koop-Kletterpartie. Dank physikalischer Simulation blüht euch jede Menge Chaos, etwa wenn einer mit der Kette irgendwo hängen bleibt und die gesamte Gruppe in den Abgrund reißt. Perfektes Multiplayer-Spiel, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende via Discord zocken wollt.

Tavern Talk

1:17 Tavern Talk: Der gemütliche Fantasy-Simulator im Trailer

Entwickler : Gentle Troll Entertainment

: Gentle Troll Entertainment Release : 20. Juni 2024

: 20. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam), Nintendo Switch

: PC (Steam), Nintendo Switch Steam-Wertung : 93 Prozent (442 Nutzer-Reviews)

: 93 Prozent (442 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Ein gemütliches Rollenspiel / Visual Novel mit buntem Fantasy-Setting. Wenn ihr Coffee Talk kennt, wird euch Tavern Talk bekannt vorkommen, nur eben mit Elfen, Orks und Tiermenschen. Ihr führt ein Wirtshaus, kümmert euch um eure Gäste und lauscht ihren Abenteuergeschichten und schickt sie selbst auf Quests. Manchmal schenken sie euch dann Mitbringsel, mit denen ihr die Taverne dekoriert.

Dystopika

Schön, aber auch leblos. Könnte man Kapitalismus-Core nennen.

Entwickler : Vods Within

: Vods Within Release : 21. Juni 2024

: 21. Juni 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 98 Prozent (654 Nutzer-Reviews)

: 98 Prozent (654 Nutzer-Reviews) Game Pass: Nein

Was ist das? Aufbau im stimmungsvollen Cyberpunk-Setting und ganz ohne Einschränkungen. Ihr könnt euch voll darauf konzentrieren, die schönste (oder erschreckendste) Neonstadt zu bauen, ohne euch über Lieferketten oder Geldströme Sorgen zu machen. Dystopika stammt von einem Solo-Entwickler, der die triste Hoffnungslosigkeit von Cyberpunk mit Gemütlichkeit verheiraten will.