Das am schnellsten verkaufte Unterhaltungsprodukt der Menschheitsgeschichte: Wie GTA 5 einst die Branche schockierte

GTA 5 war 2013 ein riesiger Hit, der auch Rekorde außerhalb der Spieleindustrie brach.

Na, erinnert ihr euch noch daran, was ihr 2013 gemacht habt? Damals ist GTA 5 erschienen. Ich weiß noch, wie ich in der Berufsschule saß und wirklich jeder die Minuten zählte, bis er endlich heim und zocken konnte. So ein Echo erzeugen meist nur Film-Highlights im Kino oder Serien wie Game of Thrones. Aber Grand Theft Auto hat bewiesen, dass auch Spiele gewaltige Wellen schlagen können, die über den Mainstream hinwegschwappen.

Im Fall von GTA 5 ist das aber nicht nur gefühlt so. Der Launch hat damals nämlich wirklich Rekorde gebrochen, wie Guinness World Records 2013 verkündet hat – sieben, um genau zu sein. Darunter sind auch Rekorde für den höchsten Umsatz, den ein Unterhaltungsprodukt innerhalb von 24 Stunden generieren konnte, sowie der des Unterhaltungsproduktes, das am schnellsten 1 Milliarde US-Dollar einnehmen konnte – zwei ziemlich große Hausnummern für ein Videospiel.

Denn Unterhaltungsprodukt heißt in dem Fall ja auch, dass Rockstar hier mit Filmen, Serien und Co. konkurriert und trotzdem die Nase vorne hat. Nur ein Call of Duty konnte sich vorher solch beeindruckende Zahlen sichern.

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Diese Rekorde hat GTA 5 zum Launch konkret gebrochen

Diese sieben Rekorde hat GTA 5 laut Guinness World Records zum Release konkret gebrochen:

Meistverkauftes Action-Adventure-Videospiel innerhalb von 24 Stunden Meistverkauftes Videospiel innerhalb von 24 Stunden Das Unterhaltungsprodukt, das am schnellsten 1 Milliarde US-Dollar einspielte Das Videospiel, das am schnellsten 1 Milliarde US-Dollar einspielte Das Videospiel mit den höchsten Einnahmen innerhalb von 24 Stunden Der höchste Umsatz, der von einem Unterhaltungsprodukt innerhalb von 24 Stunden erwirtschaftet wurde Meistgesehenster Trailer für ein Action-Adventure-Videospiel

Ein Spiel, das Kino-Blockbuster in den Schatten stellte

Es geht also hauptsächlich um Verkaufszahlen und allgemeines Interesse. Die Verkäufe in den ersten 24 Stunden lösten damals die Call-of-Duty-Reihe, sowie Kino-Blockbuster wie Avengers oder Avatar ab, die vorher an der Spitze standen – mit beeindruckendem Abstand. Einen konkreten Überblick liefert diese Grafik der Kollegen von Statista:

Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass Grand Theft Auto 5 sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Produktions- und Marketing-Budget von etwa 265 Millionen Dollar auch zum teuersten Videospiel aller Zeiten mauserte. Die Summe stellte zudem auch viele Filmproduktionen damals in den Schatten. Rockstar hat damals also auch viel investiert, um diesen gewaltigen Erfolg möglich zu machen.

GTA 5 erschien am 17. September 2013 für PS3 und Xbox 360, bevor im Laufe der Jahre noch weitere Releases für PC oder PS4 und Xbox One folgten, und markierte den ersten neuen Hauptteil der Reihe seit GTA 4 2008. Für die Entwicklung zeigte sich Rockstar North verantwortlich. Das Spiel verkaufte über 11 Millionen Einheiten in den ersten 24 Stunden und generierte so über 800 Millionen Dollar an Umsatz, bevor nach nur drei Tagen am 20. September 2013 schließlich die oben erwähnte Milliarde geknackt wurde.

Ob GTA 6 seinen Vorgänger vom Thron stoßen kann, wird sich noch zeigen. Der nächste große Ableger der Open-World-Actionreihe erscheint (wenn alles gut geht) am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series, während die PC-Version erneut zu einem späteren Zeitpunkt folgt. Diesmal erkunden wir Vice City als Gangster-Pärchen – zum ersten Mal wird somit auch eine Frau als Hauptfigur spielbar. Das Gameplay wird wahrscheinlich wieder auf die typische Mischung aus Heist-Missionen, Schießereien, Verfolgungsjagden, launigen Nebenaktivitäten und freier Erkundung setzen.