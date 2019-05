Update: Der Gewinner steht fest, unser Plus-User Muibinga wird am 4. Juni bei Magic Nights mit dabei sein. Herzlichen Glückwunsch!

Jeden Dienstag um 19 Uhr hauen wir uns live auf Twitch die Magic-Karten um die Ohren - und am 4. Juni könnt ihr dabei sein! Unter allen Mitgliedern von GameStar Plus verlosen wir einen Platz bei Magic Nights als Gast von Maurice, Marco und Jochen. Die perfekte Gelegenheit, euch als größerer Intrigant und mächtigerer Zauberer als unsere residenten Kartenprofis zu beweisen! Oder einfach nur eine spaßige Runde in gemütlicher Gesellschaft zu spielen.



Was müsst ihr mitbringen? Im Grunde nur Spaß an Magic! Wir spielen den Commander-Modus, der spezielle Decks mit einer legendären Kreatur als Anführer erfordert. Wenn ihr kein Commander-Deck habt, stellen wir euch aber gerne eins. Grundlegende Magic-Kenntnisse sind jedoch ein Plus.



Der Stream beginnt um 19 Uhr, ihr könnt aber auch bereits um 17:30 vorbeischauen, euch ein wenig durch die Redaktion führen lassen und vor der Schlacht gepflegt eine Pizza einnehmen.

Hier die Rahmendaten auf einen Blick:

Wo? München, in der GameStar-Redaktion

München, in der GameStar-Redaktion Wann? 4. Juni 2019, 17:30 bis (ca.) 22 Uhr.

4. Juni 2019, 17:30 bis (ca.) 22 Uhr. Was? Bei Magic Nights Maurice, Marco und Jochen besiegen, live im Twitch-Stream

Teilnahme-Bedingungen

Wer teilnehmen möchte, muss lediglich die folgenden Bedingungen erfüllen: