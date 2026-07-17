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3 Neue Fallout-Spiele angekündigt: Bethesda bestätigt Remaster von Fallout 3 und New Vegas, sowie die Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment

Immer wieder gab es Gerüchte um Neuauflagen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Nach den Massenentlassungen bei Xbox, die auch Bethesda trafen, äußert sich der Entwickler jetzt offiziell zur eigenen Zukunft.

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Tillmann Bier
17.07.2026 | 16:38 Uhr

17,99 €

Neuauflagen von Fallout 3 und New Vegas sind auf dem Weg, das bestätigt jetzt Bethesda selbst! Neuauflagen von Fallout 3 und New Vegas sind auf dem Weg, das bestätigt jetzt Bethesda selbst!

Die Zukunft von Fallout lag für lange Zeit im Dunkeln, doch das ist jetzt vorbei. Auf ihren Kanälen (unter anderem auf Instagram) kündigen die Bethesda Game Studios an, dass Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Arbeit sind. Fallout 5 befindet sich währenddessen in der Vorproduktion und soll wie The Elder Scrolls 6 auf der Creation Engine 3 beruhen.

Die Zukunft von Bethesda

In den vergangenen Wochen war Bethesda im Zuge der Entlassungen bei Xbox selbst in die Schlagzeilen geraten. Das Studio hinter Fallout 4 und Skyrim verlor nämlich ebenfalls einige Entwickler, darunter auch Veteranen, die schon viele Jahre bei Bethesda gearbeitet hatten. Gleichzeitig berichtete der bekannte Journalist Jason Schreier, dass Obsidian Entertainment jetzt ein Fallout-Spiel entwickeln würde.

Nach Jahren weitgehender Funkstille, was kommende Spiele in den Welten von Fallout und Elder Scrolls angeht, fühlte Bethesda sich offenbar dazu gezwungen, Klartext zu reden und kündigt jetzt in einem Blogeintrag gleich zwei Remaster und ein weiteres neues Fallout an: Sowohl Fallout 3 als auch Fallout: New Vegas, dass 2010 von Obsidian veröffentlicht wurde, sollen Neuauflagen erhalten. Bethesda bestätigt außerdem, dass man mit Obsidian Entertainment an einem ganz neuen Spiel arbeitet.

Ähnlich wie bei Oblivion Remastered handelt es sich wohl um keine Remakes, die von Grund auf neu entwickelt wurden. Ob ähnliche technische Lösungen zum Einsatz kommen, ist aber bisher unbekannt. Trailer, Bilder, tiefgehendere Infos oder gar ein Releasezeitraum werden ebenfalls noch nicht gezeigt.

Video starten 7:44 Fallout 3 Remaster: Ein Fan zeigt jetzt schon, wie eine Neuauflage aussehen könnte

Bethesda beschränkt sich bei seinem Update aber nicht nur auf die Singleplayer-Falloutspiele, es gibt auch kurze Wasserstandsmeldungen zu den anderen Franchises und Spielen des Studios:

  • Mehr Inhalte für Starfield: Das Rollenspiel soll weiter mit neuen Geschichten, Gameplay-Verbesserungen und mehr erweitert werden. Nächstes Jahr sollen außerdem neue Sternenblut-Inhalte erscheinen. Möglicherweise teast Bethesda hier eine größere Erweiterung an, um die es schon mehrmals Gerüchte gab.
  • Fallout 76 bekommt eine große Erweiterung: Trotz Entlassungen soll es neue Inhalte für das Fallout-MMO geben. Mit Raven Rock ist eine große Erweiterung in Planung, die ein Prequel zu Fallout 3 sein soll. Raven Rock ist der Name einer geheimen Basis der Enklave, die in Fallout 3 vorkommt.
  • Neue Engine-Version: The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 entstehen auf der Basis einer neuen Version der hauseigenen Creation Engine. Die Creation Engine 3 soll es dem Studio ermöglichen, an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Fallout 5 befindet sich aber weiterhin in der Vorproduktion und man konzentriert sich auf The Elder Scrolls 6.
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Neben den vielen großen Ankündigungen stecken im Blogeintrag von Bethesda auch einige spannende Zahlen: So hat sich Fallout 4 inzwischen 35 Millionen Mal verkauft und Skyrim sogar 65 Millionen Verkäufe geknackt. Auch zu Mods in Starfield gibt es jetzt offizielle Zahlen: So haben 40 Prozent der Spielerinnen und Spieler bereits Creations installiert, Modautoren haben außerdem 10 Millionen US-Dollar an Bezahlmods verdient.

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Fallout 3

Genre: Rollenspiel

Release: 28.10.2008 (PC), 17.11.2008 (PS3, Xbox 360)

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