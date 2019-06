Die Story & Charaktere von Beyond Good & Evil 2: Vom Sklaven zum Piraten

Letzte Woche hatte Ubisoft in einem Blogeintrag bekanntgegeben, dass das Entwicklerteam hinter Beyond Good & Evil 2 dieses Jahr nicht auf der E3 sein werden. Dieser Punkt wurde auch im heutigen Space-Monkey-Report bestätigt. Man möchte sich stattdessen lieber auf »Meilensteine in der Entwicklung konzentrieren«.

Die Frage nach dem Stand des Spiels wurde von Senior Producer Guillaume Brunier geschickt auf die Hybrid-Affen gelenkt. Der Hauptfokus des Livestreams lag auf den Hybid-Klon-Sklaven von Naraka und einem damit verbundenen spielbaren Story-Strang.

Vom Sklaven zum Piraten

Die Hybrid-Affen-Klone werden als Sklaven eingesetzt, um bei Meteoriteneinschlägen das wertvolle Material Diwalite einzusammeln. Als Pirat haben wir die Möglichkeit diese Sklaven zu befreien, oder den Schiffen das wertvolle Diwalite zu stehlen.

Ubisoft hatte die Community im März gebeten zu schildern, wie sie mit der Sklaven-Situation auf Naraka umgehen würden. Die Antwort lag häufig in der Bereiung dieser. Im fertigen Spiel sollen die Spieler nun die Freiheit haben, das Sklaven-Leben selbst als Startpunkt für ihren Charakter zu wählen.

Narrative Director Gabrielle Shrager preist diesen Weg mit den Worten »Going from a slave to the greatest pirate of all time« an.

Mammago Garage

Als besonderes Highlight zum Schluss wurde ein Rhinozeros-Hybrid der Mammago Familie vorgestellt. Die Familie unterhielt im ersten Teil eine Werkstatt für jegliche Art von Fahrzeugen und wird auch im kommenden Teil wieder vielerorts anzutreffen sein.

Egal ob man als versklavter Affen-Hybrid auf Naraka oder freier Rhino-Klon in Ganesha City startet, die Initiation in die Gemeinschaft der Piraten erfolgt durch das Orakel Primera, welches alle Informationen zum Piratendasein bereitstellt. Die Community schlug den Namen in Anlehnung an Secundo, die künstliche Intelligenz aus dem ersten Teil, vor.

Space Monkeys

Die Beteiligung der Community am Titel ist sehr groß. Zurzeit sind etwa 600.000 der sogenannten Space Monkeys in irgendeiner Art involviert. Sie sollen laut Brunier auch die ersten sein, die eine spielbare Version erleben dürfen. Die Beta wurde im Vorfeld für Ende 2019 angekündigt.

Entstanden sind neben zahlreichen Wandgemälden, Graffitis und Postern vor allem Musik. Eine Quest im Spiel wird sich um das Sammeln von Musikalben und Covern drehen.

Die Zusammenarbeit mit Hitrecord soll zudem weiter ausgebaut werden. Hierzu folgen in den kommenden Wochen weitere Infos und neue Projekte, an denen sich die Fans beteiligen können.

Plus-Video: Die Zukunft der Open World heißt Künstliche Intelligenz - Wie sich offene Welten verändern werden