Fans von Beyond Good & Evil warten seit Jahren darauf, dass der zweite Teil endlich erscheint. Lange rankten sich um Beyond Good & Evil 2 lediglich Gerüchte, seit 2017 wissen wir nun auch, wie das Abenteuer in bewegten Bilder aussehen wird und auf der E3 2018 verrieten die Entwickler, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit Jade freuen dürfen. Bis es soweit ist, wird es allerdings noch dauern. Serienschöpfer Michel Ancel kündigte an, eine spielbare Beta bis Ende 2019 veröffentlichen zu wollen.

Beyond Good & Evil 2 - Artworks und Konzeptzeichnungen ansehen

Hinweis auf finales Veröffentlichungsdatum

Während das Spiel selbst noch weit von der Fertigstellung entfernt ist, stellt Ancel auf Instagram in einem Kommentar klar, dass Ubisoft »eine spielbare Beta für Ende nächsten Jahres« anpeilt. Was in der Beta letztlich an Inhalten geboten sein wird, darüber schweigt er sich aus.

Eine weitere Nachricht lässt sich daraus ebenso ableiten: Beyond Good & Evil 2 wird nicht vor 2020 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin, geschweige denn ein Zeitfenster, hat Ubisoft zwar noch nicht mitgeteilt, doch Ancels Hinweis auf eine Beta Ende kommenden Jahres darf quasi als Bestätigung angesehen werden, dass wir noch eine ganze Weile auf das finale Spiel warten müssen.

