Biomutant und sein Release, das ist eine lange Geschichte. Wortwörtlich, denn ursprünglich sollte das Open-World-Spiel bereits im Jahr 2018 erscheinen. Daraus wurde nichts, also verschob der Entwickler es erst auf 2019 und dann auf 2020. Nach der mehrmaligen Release-Verschiebung und einem letzten Lebenszeichen im Sommer 2020 wurde es zuletzt wieder still.

Jetzt aber kommen die Entwickler aus den Puschen, und zwar gleich richtig: Biomutant hat einen Release-Termin und erscheint am 25. Mai 2021. Damit findet der Release gerade so noch in der ersten Jahreshälfte statt, was angesichts der langen Funkstille durchaus überraschend ist.

Link zum Twitter-Inhalt

Falls ihr noch nie was von Biomutant gesehen oder gehört habt, empfehlen wir euch den fast zehn Minuten langen Gameplay-Trailer, der sämtliche Elemente des Spiels vorstellt.

Der lange Weg von Biomutant

Der ganze Trubel um verschobene Release-Terminen hatte unterschiedliche Gründe. Im ausführlichen Interview zu Biomutant erklärte uns der Gründer von Entwickler Experiment 101, Stefan Ljungqvist, wo zuletzt die Probleme lagen. So musste sich das verhältnismäßig kleine Team auf die Auswirkungen der Corona-Krise und aufs Arbeiten im Home Office einstellen, weshalb die ursprünglichen Zeitpläne nicht mehr einzuhalten waren.

Demnach sei Biomutant schon länger inhaltlich und funktional fertig, sodass sich Ljungqvist und sein Team hauptsächlich auf die Qualitätssicherung konzentrieren können.

Abseits des Release-Termins gibt es allerdings keine neuen Infos zum Spiel, weshalb wir wir euch nochmal unser aktuellstes Vorschau-Video zu Biomutant ans Herz legen. Hier erklären wir euch, was das Besondere an Biomutant ist und warum ihr aber keinen auf Hochglanz polierten Blockbuster erwarten solltet.