Bei Black Desert Online zeigt sich die verbesserte Stimmung in der Community deutlich in den Steam Reviews. Während der Durchschnitt mit 65 Prozent positiven Bewertungen (12.000 Stimmen) immer noch »augeglichen« ist, zeichnen die kürzlichen Reviews ein anderes Bild. Hier kommt Black Desert Online auf 78 Prozent positive Bewertungen (840 Stimmen). Vor allem gaben Spieler zwischen dem 21. und 27. November massenhaft gute Wertungen.

Ein direkter Auslöser für den sprunghaften Anstieg positiver Bewertungen im genannten Zeitraum ist für uns nicht erkennbar. Vielleicht hatten einige Spieler das neue Gebiet Drieghan ausgiebig erkundet und wollten ihrer Freude Ausdruck verleihen, oder aber es spielte hier die Vorfreude auf die Community-Veranstaltung FESTA 2018 eine Rolle.

Neue Klasse: Auf der FESTA brachte Entwickler Pearlabyss dann auch eine Reihe guter Neuigkeiten unters Volk. So kommt mit dem Archer am 12. Dezember eine langerwartete neue Klasse für Black Desert Online, die sogar weltweit gleichzeitig erscheint.

