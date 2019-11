Da ist die Katze zu früh aus dem Sack entkommen: Das Indie-Adventure Blacksad: Under the Skin wurde eigentlich auf den 14. November verschoben. »Aufgrund eines technischen Fehlers«, wie die Entwickler via Twitter erklären, ist Blacksad nun aber in Europa schon am 5. November im Playstation- und Xbox-Shop erschienen.

Dort kann man es also bereits kaufen und spielen. Entwickler Microids gibt aber zu bedenken, dass der Day One Patch noch fehlt. Dieser enthält:

größere Bugfixes

Performance-Optimierungen und verschiedene Verbesserungen

Verbesserungen beim Laden von Texturen

Bessere Texturqualität

Erhebliche Frameraten-Verbesserungen

Fehlerbehebungen bei den Soundeffekten

Lippensynchronität verbessert

Die Liste zeigt, dass der Day One Patch einige größere Fehler adressiert. Wer sich Blacksad: Under the Skin also schon jetzt für PS4 oder Xbox One kauft, erlebt unter Umständen ein durch Probleme gemindertes Spielerlebnis. Auch die Entwickler empfehlen, auf den Patch zu warten, der »in den nächsten Tagen« aufgespielt werden soll.

Für PC-Spieler auf Steam und GOG dagegen gilt der 14. November als Release-Datum für Blacksad.

Was ist Blacksad überhaupt?

Im Krimi-Noir-Adventure Blacksad: Under the Skin geht ihr als Detektiv auf die Pirsch. Das besondere ist, dass alle Charaktere als Tiere dargestellt werden, wie in einer Fabel. Euer Protagonist ist eine antropomorphe Katze, also ein Tier in Menschengestalt.

Die Story dreht sich um einen Mord im Boxer-Milieu, das Opfer ist der Besitzer eines Boxclubs. Gleichzeitig verschwindet ein berühmter Boxer, der für einen wichtigen Kampf vorgesehen war. Im Anschluss übernimmt die Tochter des Ermordeten das Geschäft und engagiert uns, einen Privatdetektiv, um Licht ins Dunkel der Ereignisse zu bringen.

Das Gameplay von Blacksad besteht aus Rätseln, Quicktime-Events und Dialogen. Wir sprechen mit 30 Charakteren, darunter auch Bekannte aus der gleichnamigen Comic-Reihe Blacksad. Unsere Entscheidungen sollen außerdem Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen.

