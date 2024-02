Blade Runner 2099: Amazons Serien-Fortsetzung zum 42 Jahre alten Cyberpunk-Klassiker legt jetzt so richtig los

Kein Film, dafür eine TV-Serie - Blade Runner wird von Amazon fortgesetzt, aber nicht fürs Kino. Bildquelle: Sony Pictures

Blade Runner zählt zu den besten Sci-Fi-Filmreihen überhaupt und hat das Cyberpunk-Genre maßgeblich geprägt.

Trotzdem sind sowohl Ridley Scotts Original als auch Denis Villeneuves Fortsetzung Blade Runner 2049 beide im Kino gefloppt. Jetzt kommt nochmal ein Sequel - allerdings nicht als Film, sondern in der Form einer TV-Serie.

Neuer Regisseur und Drehstart für Blade Runner 2099

Und das kommt nun endlich so richtig in die Gänge: Wie Deadline berichtet, konnte Amazon zwei Jahre nach der offiziellen Ankündigung einen Regisseur sowie einen Drehstart festnageln:

Der Dreh von Blade Runner 2099 startet im April 2024

Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits, Upload) übernimmt bei den ersten zwei Folgen die Regie.

Aktuell ist nicht bekannt, wann Blade Runner 2099 bei Amazon Prime Video startet, in Anbetracht des baldigen Drehstarts ist ein Release 2025 nicht unwahrscheinlich. Blade Runner 2099 ist übrigens als Limited Series angedacht, weswegen Cyberpunk-Fans nicht mit einer zweiten Staffel rechnen sollten.

Details zur Story oder dem Cast lassen aktuell ebenfalls noch auf sich warten. Schlaue Füchse dürften natürlich feststellen, dass Blade Runner 2099 genau 50 Jahre nach den Geschehnissen von Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford spielt.

2:18 Blade Runner 2049 - Offizieller Trailer zum Kinofilm

Ursprünglich hätte die Produktion schon im Sommer 2023 anlaufen sollen, wurde aber durch den großen Hollywood-Streik ausgebremst: Weil sich große Filmstudios und Streamingdienste monatelang weigerten, Drehbuchautoren und Schauspielern bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen zu gewähren, lassen zahlreiche Filme und Serien länger auf sich warten.

Aufgrund der Produktionsverschiebung musste sich mit Jeremy Podeswa (Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, The Pacific) der ursprüngliche Regisseur verabschieden, weil es zu Terminkonflikten kam. Ridley Scott ist als ausführender Produzent weiterhin mit an Bord.

Was haltet ihr davon, dass Blade Runner mit einer TV-Serie bei Amazon Prime Video fortgesetzt wird? Freut ihr euch darauf oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Blade Runner 2099? Wie gut haben euch die beiden Kinofilme von Ridley Scott und Denis Villeneuve gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!