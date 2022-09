»Sollte in jedem Spiel sein« - Blendgranaten-Option in Battlefield 2042 sorgt für Gesprächsstoff

Aktuell machen mehrere Videos aus Battlefield 2042 in sozialen Medien die Runde, in denen ein neuer Effekt zu sehen ist: Eine Art Dark Mode für Blendgranaten! Wie das aussieht zeigt zum Beispiel der Shooter-Experte und Youtuber JackFrags (hier im Vergleich mit dem normalen Blendeffekt):

Die neue Option steht seit dem Start von Season 2 im Menü in den Accessibility-Optionen (auf Deutsch: Zugänglichkeit) zur Verfügung. Dort könnt ihr den Effekt von hell auf dunkel umstellen.

Was bringt das? Statt den üblichen Blendeffekt zu erzeugen, wird unser Bild im Dark Mode stattdessen dunkel, sobald eine Blendgranate vor uns explodiert. In der Regel haben solche Waffen in Shootern den Effekt, den Bildschirm grell weiß zu färben um die Wirkung der Granate zu simulieren. Einen Vorteil haben Spieler durch die Option nicht, die Sicht aufs Spielgeschehen wird gleichermaßen getrübt.

Wie reagiert die Community? Viele Nutzer loben die elegante Lösung von Entwickler DICE für ein Problem, dass es schon seit den Tagen von Counter-Strike in der Shooter-Landschaft gibt. Der bekannte Battlefield-Streamer Westie lobte die Option via Twitter und erntete viel Zuspruch:

»Das sollte eigentlich in jedem Spiel sein«, schreibt ein Nutzer, ein anderer kommentiert: »Keine verbrannte Netzhaut mehr, ist ja fantastisch!«

Im Kommentarbereich des ursprünglichen Tweets von JackFrags bekommt dieses Statement viel Zuspruch: »Viel gesünder für die Augen, wenn man nachts spielt. Tolles Feature, danke fürs Teilen.«

Was haltet ihr von dem neuen Dark Mode für Blendgranaten in Battlefield 2042? Werdet ihr das Feature ausprobieren und sollten auch anderen Shooter so eine Option anbieten? Schreibt uns in die Kommentare!

Wie geht's jetzt weiter mit Battlefield?

Mit dem Launch von Season 2 namens Master of Arms stiegen die Spielerzahlen von BF2042 sprunghaft an – die neuen Maps, Waffen und viele Verbesserungen lockten offenbar so manchen Spielern zurück. Der Trailer vermittelt in gut 2 Minuten einen schnellen Überblick, was alles in Master of Arms steckt:

Aber es ist noch was größeres am Horizont: Mit der Rückkehr des Klassensystems hatten die Entwickler Ende August eine ganz entscheidende Veränderung angekündigt, die vielleicht sogar einen Wendepunkt für das stark kritisierte Spiel markieren könnte.

Unterdessen fragt der neue Game Director Marcus Lehto die Battlefield-Fans auf Twitter nach ihren Vorlieben, Erfahrungen und Feedback aus - womöglich um damit die ersten Grundsteine für Battlefield 7 zu legen!