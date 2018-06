Wenn ihr künftig Merchandise von Blizzard kaufen wollt, könnt ihr euch einiges an zusätzlichen Kosten sparen. Der europäische Blizzard Gear Store ist ab sofort online und somit braucht ihr nicht mehr mit Zoll oder hohen Versandkosten aus den USA rechnen. Außerdem sollte der Versand damit schneller erfolgen.

Plus-Report: Making of Starcraft - Blizzards Craft-Akt

Im EU-Shop könnt ihr Kleidung, Figuren, Statuen, Tassen, Plüschtiere und vieles mehr rund um Overwatch, World of Warcraft, Heroes of the Storm, Hearthstone und allen anderen Blizzard-Spielen kaufen. Aktuell gibt es zum Vorverkauf eine Nendoroid-Sombra. Mit weiteren Merchandise-Neuheiten dürft ihr sicherlich zur Gamescom 2018 rechnen. Dort bringt Blizzard traditionell einige neue Produkte mit.

Rund um den europäischen Blizzard Gear Store gibt es außerdem eine offizielle deutsche FAQ, die euch die wichtigsten Fragen beantwortet. Bürger aus der Schweiz können leider nicht im Shop einkaufen, da er aktuell nur für die 28 Mitgliedsstaaten der EU vorgesehen ist.