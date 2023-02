Der große Blizzard Sale lohnt vor allem für Diablo

Normalerweise fokussieren wir uns meistens auf Steam- oder GOG-Sales, weil hier in der Regel die besten Angebote liegen, aber heute darf auch Activision Blizzard mal ins Rampenlicht, denn im großen Valentine's Day Sale ist zumindest ein Schnapper dabei, den wir euch auf jeden Fall ans Herz legen möchten: Diablo 2 Resurrected.

Das Parade-Remaster ist hier um satte 67 Prozent reduziert auf 13 Euro. Derart dicke Rabatte sind im Blizzard-Shop recht selten. Oh, und es gibt natürlich noch ein paar andere interessante Angebote, also schauen wir uns das Ganze mal an!

Highlight des Sales: Diablo 2 Resurrected

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Blizzard | Release: 9. April 2021 | Preis & Angebot: 13 Euro, reduziert um 67 Prozent | Angebot gilt bis: 27. Februar 2023

Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Sekunde, wir lesen das mal vom Zettel ab: Diablo 2 Resurrected ist ein Remaster des preisgekrönten Action-Rollenspiels, in dem wir ... okay, müssen wir euch wirklich noch erklären, was ihr in Diablo 2 macht?

In dem Urvater des Action-Rollenspiel-Genres (neben Diablo 1)? Ihr wählt aus Barbar, Zauberin, Druide und Co. eure Lieblingsklasse und mosht euch durch Horden von Dämonenkreaturen, levelt euren Charakter, sammelt bessere Beute und werdet immer und immer cooler.

Das Remaster bleibt dabei so nah am Original, dass ihr jederzeit zwischen alter und neuer Optik wechseln könnt. Wer sich große Neuerungen erhofft hat, blickt hier ein bisschen in die Röhre, aber umgekehrt gibt es keine hübschere und bessere Art, den Zauber des alten Diablo auf modernen Systemen nachzuholen. Für 13 Euro auf jeden Fall eine Überlegung wert!

Übrigens: Falls ihr Diablo 3 noch nicht besitzt, könnt ihr gleich für rund 20 Euro die sogenannte Prime Evil Collection von Diablo kaufen. Darin steckt neben Diablo 2 Resurrected auch der Nachfolge inklusive der Addons Reaper of Souls und Rise of the Necromancer.

Gerade im Vergleich zu den Konsolenfassungen, wo Diablo 3 selten mehr unter 30 Euro fällt, kommt ihr hier sehr günstig weg.

Weitere spannende Angebote

Natürlich sind auch noch diverse andere Spiele reduziert, allerdings weniger stark als Diablo 2. Beispielsweise Modern Warfare 2 um 35 Prozent auf 45,50 Euro, falls ihr Lust auf ein paar Grafikfehler und/oder Abstürze verspürt. Ebenfalls cool: Das World of Warcraft: The Ultimate Cuddly Pack, das euch haufenweise knuddelige Pets beschert, die eigentlich schlappe 210 Euro kosten, jetzt allerdings bloß 69 Euro.

Call of Duty Modern Warfare 2: Das 2022er-CoD ist gerade in Season 2 gestartet, wird immer noch von diverse Bugs und Stabilitätsproblemen geplagt, kostet aktuell aber immerhin nur 45,50 Euro (um 35 Prozent rabattiert).

Starcraft 2 Campaign Collection: Ihr habt Bock, mal alle Singleplayer-Kampagnen von Starcraft 2 zu spielen? Aktuell für 30 Euro möglich (25 Prozent Rabatt).

Blizzard Arcade Collection: Für Retro-Fans gibt's die Blizzard Arcade Collection aktuell um die Hälfte reduziert auf 10 Euro. Darin findet ihr Blackthorne, RPM Racing, Rock N Roll Racing und natürlich allem voran The Lost Vikings 1 und 2.

Crash Bandicoot 4: Der vierte Teil der legendären 3D-Hüpfserie kostet 50 Prozent weniger, also 20 Euro.

World of Warcraft: Dragonflight: Das neueste WoW-Addon ist um 20 Prozent reduziert auf 40 Euro. Lohnt sich das? Gut, dass ihr fragt:

WoW Dragonflight Test-Update Diese Wertung hat sich Blizzard redlich verdient!

Außerdem sind sämtliche CoD-Teile im Battle.net-Store um in der Regel 50 bis 67 Prozent reduziert. Die Angebote ähneln hier stark dem, was ihr auch auf Steam alle paar Wochen mal findet, also beispielsweise Vanguard für 30 statt 60 Euro.

Generell lohnt sich wie jede Woche auch ein Blick rüber zu Steam, wo ihr ebenfalls haufenweise spannende Angebote findet. Und bei GOG ist Kingdom Come: Deliverance aktuell drastisch reduziert anlässlich des fünfjährigen Jubiläums! Außerdem gibt's diverse Heroes of Might and Magics, Monkey Islands und Disco Elysium mit starkem Rabatt. Also Angebote über Angebote - aber ist diesmal was für euch dabei? Oder zockt ihr eh nur Season 2 von Call of Duty und besitzt längst alle 210 Euro schweren WoW-Pets? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.