Borderlands 3: Alle ViP- und Shift-Codes und wie ihr sie einlöst

Nicht alle Beute von Borderlands 3 ergattert ihr im eigentlichen Spiel. Schon für die vorigen Teile vergab Gearbox regelmäßig Shift-Codes, die euch goldene Schlüssel oder andere Belohnungen schenkten. Diesmal kommt außerdem ein VIP-Programm dazu. Wir zeigen euch, wie ihr euch damit Extra-Items sichert und haben alle bisherigen Codes gesammelt.

Dabei handelt es sich um 25-stellige Zeichenfolge, die ihr entweder direkt im Spiel oder auf der offiziellen Website einlösen könnt. Dafür müsst ihr einen kostenlosen Shift-Account erstellen und dann unter »Spieleplattformen« euren Account verknüpfen. Auf dem PC ist Borderlands 3 zum Release nur im Epic-Store erhältlich, ihr müsst also eure Epic-Daten eingeben. Jetzt könnt ihr unter »Belohnungen« Codes einlösen.

In der Regel spucken Shift-Codes goldene Schlüssel aus. Mit denen könnt ihr dann die goldene Truhe an Bord der Sanctuary III öffnen und eine seltene Knarre abstauben. Bislang gibt es nur einen solchen Code, der in Borderlands 3 sicher funktioniert:

Beachtet, dass Shift-Codes auch Belohnungen für die alten Borderlands-Spiele freischalten können, also wählt Spiel und Plattform korrekt aus! Es ist noch unklar, welche weiteren Items Gearbox neben goldenen Schlüsseln für Borderlands 3 verteilen will. Für die früheren Spiele gab es etwa manchmal auch Skins.

Shift-Codes werden in der Regel über verschiedene Social-Media-Kanäle von Gearbox verteilt, aber einfacher habt ihr es, wenn ihr einfach einem Sammel-Account wie @dgShiftCodes auf Twitter folgt.

POSSIBLE SHiFT Codes for Borderlands 3. No guarantee these will work on three different test accounts I redeemed about half the time.



Go ahead and try however. Works best on https://t.co/h5XMik3dKl



ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5



Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6