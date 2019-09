Wie 2K Games in einer Pressemitteilung vermeldete, hat Borderlands 3 trotz technischer Probleme und Epic-Store-Exklusivität einen extrem erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt. Innerhalb der ersten fünf Tage konnte sich der Titel mehr als fünf Millionen Mal auf allen Plattformen verkaufen - laut 2K liegen diese Zahlen damit um 50% höher als beim Vorgänger Borderlands 2.

Der Launch des Titels war so erfolgreich, dass gleich mehrere interne Rekorde gebrochen wurden. Borderlands 3 ist das sich am schnellsten verkaufenden Spiel in der Geschichte von 2K Games und hat die Nettoeinnahmen der Borderlands-Reihe auf über eine Milliarde Dollar gehoben.

Damit ist sie »die zweite Spielereihe von 2K Games, die diesen Meilenstein erreichen« konnte. Welches Spiel als erstes diesen Meilenstein erreichen konnte, wird nicht explizit genannt, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die NBA 2K-Reihe handelt: Seit ihrem Bestehen kann diese immerhin auf über 90 Millionen verkaufte Exemplare blicken.

Doch auch externe Rekorde konnten gebrochen werden: Borderlands 3 darf sich auch mit den meisten Vorbestellungen, die ein Titel jemals im Epic-Games-Store erreicht hat, rühmen. Damit konnten andere große Exklusivtitel wie Control oder Metro Exodus überholt werden.

Doch nicht nur im Handel ist Borderlands 3 erfolgreich - auch auf Twitch hielt Borderlands 3 zum Release am 13. September 2019 die Pole Position und lässt sich seitdem regelmäßig in den Top 5 der meist-angesehenen Spiele wiederfinden. Insgesamt wurde das Spiel bislang schon über 14 Millionen Stunden auf Twitch gestreamt.

Zu den genauen Zahlen, wie oft sich der Titel genau auf den einzelnen Plattformen (PC, Xbox One, PS4) jeweils verkauft hat, machten 2K Games keine genauen Angaben. Interessant ist jedoch, dass betont wird, dass über 70% der Verkäufe digital seien und insbesondere die PC-Verkäufe über den Epic-Games-Store »unglaublich stark« seien.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!