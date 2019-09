Borderlands 3 wurde am 13. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen allen Plattformen sind Performance-Probleme: Egal ob Heimcomputer oder Konsole, derzeit häufen sich Berichte über schlechte Frameraten und Schwierigkeiten, was die Technik anbelangt.

Auf dem PC werden häufig Mikroruckler genannt. Gearbox erklärt via Twitter, dass man sich der Probleme bewusst ist und sie untersucht. Betroffene sollen solange ein Support-Ticket ausfüllen, das womöglich bei der Fehlersuche helfen kann.

We've passed the issue along and are looking into it! In the meantime, can you fill out a ticket at https://t.co/T8Wp8PFa5D if you haven't already?