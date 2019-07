Am 12. Juli kündigte der offizielle Twitter-Kanal von Borderlands 3 die »Celebration of Togetherness« für heute, den 16. Juli an. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass es sich bei dem genannten Zusammensein um das Verknüpfen der Spieler aller Platformen handelt und man vermutete die offizielle Ankündigung eines Crossplay-Features. Randy Pitchford, CEO von Entwickler Gearbox, stellt jetzt klar: Zu Crossplay wird es heute nichts geben.

Was ist Crossplay? Bei den meisten Spielen sind die Server der einzelnen Plattformen getrennt. Unter dem Begriff Crossplay versteht man, dass Spieler auf allen Plattformen wie dem PC, der PS4 und Xbox One online zusammen auf den gleichen Servern spielen. Kauft ihr selbst ein Spiel auf dem PC, so könntet ihr dennoch mit Freunden eine Gruppe gründen und die Onlinegefechte gemeinsam bestreiten.

Crossplay lässt auf sich warten

Die Worte des Gearbox-Chefs sind deutlich: Die Spekulationen, es könne heute etwas über Crossplay geben verneint er sehr deutlich. Die Vorfreude auf das Event soll das allerdings nicht schmälern. Denn das sei Pitchford zufolge »beeindruckend«.

Weiter gibt er an, dass man nach wie vor voll und ganz hinter dem plattformübergreifenden Zusammenspielen steht. Zum Launch im September selbst wird man es allerdings noch nicht integrieren. Weiter äußert er sich noch einmal zu den Plattformen, die das Feature unterstützen werden: Die stehen noch nicht fest, jedoch will man so viele wie möglich einbeziehen.

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP — Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 15, 2019

Crossplay bringt Probleme mit sich: Obwohl Borderlands 3 im Kern ein PvE-Shooter ist, so werdet ihr Deathmatches austragen können. In solchen Konfrontationen haben PCler durch besseres Aiming dank ihrer Maus einen klaren Vorteil. Denn Spiele auf den Konsolen unterstützen meist keine Eingabe mit Maus und Tastatur.

Seit der offiziellen Ankündigung von Borderlands 3 im März dieses Jahres war Crossplay stets ein großes Thema. So gab die offizielle Produktseite im Store von Microsoft eine kurze Zeit lang Crossplay als offizielles Feature an und auch Randy Pitchford selbst erklärte auf Twitter, dass man an dem Feature sehr interessiert ist. Die Celebration of Togetherness startet heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit und wird auf Youtube übertragen. Andeutungen zu deren Inhalten machte Gearbox noch nicht.

