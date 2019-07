Borderlands 3 soll nicht nur neue Klassen bieten und die Story seiner Vorgänger weiterspinnen, sondern auch spielerisch mit einigen Innovationen aufwarten. Einige davon hat Entwickler Gearbox nun während eines Panels auf der diesjährigen Guardian Con in Florida vorgestellt. Die wichtigsten davon befassen sich vor allem mit dem Multiplayer. Beispielsweise wird es ein neues Ping-System geben und die PvP-Duelle wurden überarbeitet.

Die Möglichkeit zu Pingen ist bei Multiplayer-Shootern keine Seltenheit mehr. Gerade das Respawn-Battle-Royale Apex Legends machte neuerdings dank seines hervorragenden Ping-Systems von sich reden, das in seinen Ansätzen nun auch bei Borderlands 3 eingeführt wird. Wie das Ganze im Spiel aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Video von der Guardian Con ansehen:

Spieler können also künftig nicht nur einen undefinierten Punkt auf der Karte hervorheben, sondern gleich das konkrete Objekt. Die Charaktere geben sogar einen kurzen Kommentar zu dem jeweiligen Ort ab, der gepingt wird. Zudem weckt ein gut hörbares Klingen die Aufmerksamkeit der Mitspieler.

Auch PUBG hat kürzlich ein Ping-System eingeführt und sich dabei das Radialmenü von Apex Legends abgeschaut. Dieses Menü wird es in dieser Form in Borderlands 3 aber wohl nicht geben. Trotzdem handelt es sich um eine erfreuliche Entwicklung. Zumal unseren Redakteur Dimi ohnehin der Meinung ist, dass sich noch viel mehr Spiele das Ping-System von Apex Legends aneignen sollten.

Jeder gegen Jeden

Während das neue Ping-System Spielern dabei helfen soll, auch ohne Mikrofon besser miteinander zu kommunizieren, kann eine weitere Neuerungen bestenfalls noch zur Streitschlichtung herhalten. Wie in den Vorgängern dürfen sich Kammerjäger desselben Squads wieder in Duellen messen.

Doch während zuvor diese PvP-Konflikte noch auf zwei Spieler begrenzt waren, können sich in Borderlands 3 nun alle Spieler gleichzeitig um den besten Loot kloppen. Das wird jedoch nicht immer notwendig sein. Wer mag, kann in Borderlands 3 seinen Loot nämlich auch instanzieren lassen, so dass jeder Spieler auf ihn zugeschnittene Ausrüstung erhält.