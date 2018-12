Es ist zwar noch nicht E3-Zeit, aber vor den Game Awards sind ebenfalls kryptische Teaser über Social Media angesagt. Immerhin wurden 10 Neuankündigungen für das Event versprochen. Eine davon könnte Borderlands 3 sein, wenn man sich die Tweets von Gearbox' Randy Pitchford so anschaut.

Der bringt nämlich (nicht sehr subtil) einige Male die Zahl drei darin unter:

My To Do list today has just 3 things on it. But I also have 3 meetings scheduled before 3pm. Is the universe telling me something? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 29, 2018

Fun fact - Today is day number 334 (number of days that have elapsed in the year). Yesterday was 333. It’s really interesting how human minds take so much meaning in arbitrary numbering systems and coincidence. People will lose their minds when the calendar flips to year 3000. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Feels like E3 all over again... — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Besonders der letzte Tweet mit dem Verweis auf die E3 klingt natürlich nach einer Ankündigung. Allerdings könnte Randy Pitchford sich auch einfach einen kleinen Spaß machen.

Schließlich gab es schon mehrmals Andeutungen zur einer Enthüllung von Borderlands 3, die sich bislang nicht bewahrheitet haben. So schien zum Beispiel eine Vorstellung im Vorfeld der E3 2018 oder direkt auf der Messe wahrscheinlich. Letztlich entschied sich Gearbox aber dazu, andere Spiele zu zeigen. Vorgestellt wurde eine neue Shooter-Marke. Borderlands soll so lange dauern, weil man sich deutlich von den Vorgängern abheben will.

Es ist schon lange bekannt, dass Borderlands 3 kommen wird, die Frage ist nur wann. Mehr werden wir vielleicht in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember erfahren, wenn die Game Awards stattfinden.