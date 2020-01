Farm-Fieber-Event in Borderlands 3 überschüttet euch mit seltenem Loot

Keine Zeit für Langeweile: Borderlands 3 wartet vom 16. bis 30. Januar mit besonderen Belohnungen auf. Wer also seltene legendäre Waffen und Items abstauben möchte, muss beim Event »Farm-Fieber« mitmachen. Das findet in der Spielwelt und in Missionen statt und betrifft alle Boss-Gegner in Borderlands 3. Startschuss ist am Donnerstag um 18:00.

Ob Bosse aus der Story-Kampagne, im Ring des Gemetzels, im Mini-Raid Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage oder den Hammerlock-Jagden - alle Aufgaben mit Bossen werfen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit legendäre Objekte aus ihren Beute-Pools ab.

Damit in der offenen Welt keine Boss-Flaute herrscht, erscheinen seltene Spawn-Gegner im Zeitraum des Events Farm-Fieber häufiger. So könnt ihr euer Arsenal kräftig aufbessern, indem ihr Jagd auf allerlei Bosse in Borderlands 3 macht.

Auch Maliwan-Event läuft an

Wir hatten zuletzt berichtet, dass das Event mit skalierter Schwierigkeit im Mini-Raid in der Maliwan-Geheimanlage etwas länger auf sich warten lässt. Hier musste Entwickler Gearbox weitere Arbeit investieren, um das Balance-relevante Event fehlerfrei abliefern zu können.

Dieses Event findet nun im gleichen Zeitraum statt. Ihr könnt also vom 16. bis 30. Januar sowohl Bosse farmen als auch den Mini-Raid mit an eure Gruppengröße angepasste Schwierigkeit in Angriff nehmen. Eigentlich ist der Raid für ein Endgame-Team aus vier Spielern konzipiert. Endgame-Charaktere auf Level 50 braucht ihr immer noch, könnt aber den Raid nun zeitlich begrenzt auch allein oder mit weniger als vier Spielern bewältigen.

Übrigens haben wir zusammengefasst, was das Jahr 2020 für Borderlands 3 noch zu bieten hat. Neben drei weiteren DLCs nach Moxxis Überfall stehen auch regelmäßige Events und mehr Updates an, um die Spieler bei Laune zu halten. Dazu sollen Komfortverbesserungen und weitere Arbeit an der Technik des Spiels gehören.

Ein paar bewegte Bilder aus Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot gefällig? Eine große Portion Gameplay aus dem ersten DLC zu Borderlands 3 könnt ihr euch hier anschauen:

