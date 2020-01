Skalierte Schwierigkeit für Event in Borderlands 3 wird verschoben

Holpriger Jahreswechsel: Eigentlich solltet ihr derzeit im Rahmen eines neuen Events in Borderlands 3 den Mini-Raid »Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage« mit skalierter Schwierigkeit spielen können.

Wie Entwickler Gearbox aber auf Twitter mitteilt, muss das Event »wegen technischer Probleme« verschoben werden. Gearbox will also keine Fehler ins Spiel patchen, sondern die skalierte Schwierigkeit erst in Borderlands 3 integrieren, wenn die Probleme behoben sind.

Due to technical issues, today's event, which would scale the difficulty of "Takedown at the Maliwan Blacksite" to number of players, is being postponed to a future date. We will share more information here when we're able. Thank you for your patience.