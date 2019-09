Das Looten ist eine der Haupttätigkeiten in Borderlands 3. Reddit-User Nordor222 hat nun einen Trick herausgefunden, mit dem ihr besonders effektiv Beute abgreifen könnt - pro Minute soll mindestens ein legendäres Item ergattert werden können.

So funktioniert der Trick

Um den Trick effektiv nutzen zu können, solltet ihr das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben, sodass ihr den Schwierigkeitsgrad auf Mayhem 3 setzen könnt - nur damit ist mindestens ein Legendary pro Durchlauf garantiert. Falls eure aktuelle Ausrüstung dafür noch nicht gut genug sein sollte, funktionieren auch Mayhem 1 und 2 - sind dafür natürlich weniger effektiv.

Nutzt nun die Schnellreise und begebt euch zu Jakobs Estate auf Eden-5. Aktiviert den Speicherpunkt in der Nähe des Lifts zum Anwesen und überquert nun die Brücke, die euch zum Lift bringt. In diesem Bereich findet ihr den Loot Tink - den Gegner, der legendären Loot verspricht.

Nachdem ihr ihn getötet und die Beute aufgesammelt habt, müsst ihr das Spiel ins Hauptmenü verlassen und erneut betreten - ihr startet am Speicherpunkt und könnt diese Route nun beliebig oft wiederholen.

Youtuber RadBradH demonstriert diese Route in seinem Video:

Was ist ein Loot Tink?

Loot Tinks sind kleinwüchsige Psychos, die einen großen Rucksack voller Beute tragen. Sie funktionieren ähnlich wie die Loot Midgets in Borderlands und Borderlands 2 und wie die Schatzgoblins in Diablo 3.

Wichtig: Nachdem ihr den Loot Tink erledigt habt, müsst ihr unbedingt seinen Rucksack öffnen, um an die Beute zu kommen. Beachtet dabei, dass der Rucksack auch einige Meter von der Leiche des toten Gegners entfernt liegen kann.

Jetzt oder nie!

Falls ihr diesen Trick nutzen wollt, empfehlen wir, dies so schnell wie möglich zu tun. Da durch den Trick das Endgame stark vereinfacht wird, wird Entwickler Gearbox sicherlich bald ein Update veröffentlichen, welches diese lukrative Farm-Route entfernen wird.

Borderlands 3 wäre damit nicht das erste Spiel, bei dem ein Exploit behoben wird, der die Spieler zu schnell an gute Ausrüstung kommen lässt. Neben der legendären Loot-Cave in Destiny hatte auch The Division 2 zeitweise seinen eigenen, übermächtigen Farm-Platz.

