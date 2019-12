Borderlands 3: Trick macht Zane schneller als jedes Fahrzeug

Highspeed-Held Zane ist der schnellste Charakter in Borderlands 3 - so schnell, dass man seine Geschwindigkeit sogar zur Waffe machen kann. Ein Reddit-User hat dies mit seinem Trick nun auf die Spitze getrieben und seinen Zane jedes Fahrzeug übertreffen lassen.

Zane erinnert an Sonic The Hedgehog

Redditor Meeksorad zeigt in einem kurzen Clip, wie ein Outrunner - der Desert Buggy aus Borderlands 3 - durch die Wüste Pandoras fährt und von einem sprintenden Mitspieler überholt wird. Der Spieler ist sogar so schnell, dass er den Wagen bei Höchstgeschwindigkeit und aktiviertem Turbo umkreisen kann - das sieht nicht nur witzig aus, sondern wirft auch die Frage auf, wie man mit Zane so absurde Geschwindigkeiten erreichen kann, die etwa an Sonic The Hedgehog oder Speedy Gonzales erinnern.

Wie Meeksorad selbst erklärt, braucht ihr für diesen Trick genau drei Dinge: Ihr müsst Zane spielen und einen Schild, welcher euch zusätzliche Basisgeschwindigkeit beim Zerbrechen gibt, ausrüsten. Wenn ihr jetzt noch die legendäre Infiltrator Klassenmodifikation nutzt, könnt ihr euren Schild mit jeder aktivierten Charakterfähigkeit zerbrechen. Wer das immer wieder wiederholt, baut so die unglaubliche Geschwindigkeit aus dem Video auf.

Aber Achtung: Da es sich bei dem Trick vermutlich um einen ungeplanten Glitch handelt, könnt ihr mit dem Speedboost nicht allzu viel anfangen. Wer nämlich beide von Zanes aktiven Fähigkeiten gleichzeitig einsetzt, schießt oder Nahkampfangriffe ausführt, verliert seine Geschwindigkeit auf der Stelle. Da es bis zu 20 Minuten dauern soll, bis man das Tempo aus dem oben gezeigten Video erreicht, sollte man aufpassen, diese nicht ungewollt wieder zu verlieren.

Am 19. Dezember 2019 erscheint übrigens mit Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot der erste richtige DLC für Borderlands 3:

