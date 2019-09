Am 13. September erschien Borderlands 3 für den PC exklusiv im Epic Games Store. Und zumindest Randy Pitchford zufolge, dem CEO von Gearbox, macht es sich bestens. Auf Twitter gibt er an, dass die Spielerzahlen des neuen Loot-Shooters sehr erfreulich sind. An dem Erfolg dürfte die starke Cross-Promotion mit Fortnite nicht unbeteiligt sein. Genauso ist die aber nicht unkritisch.

Auf Twitter erklärt der Chef des Entwicklerstudios, dass der neueste Eintrag der erfolgreichen Serie bereits jetzt mehr als doppelt so viele Spieler vorweisen kann, wie Borderlands 2 das zu seinen besten Zeiten nach dem Release 2012 tat.

Fun Fact: On PC, the data is that the launch day peak concurrent players of Borderlands 3 is about *twice-as-high* as the all time peak concurrent players of Borderlands 2. WOW! You guys are great!