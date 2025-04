»Uns wurde der Hintern versohlt« - Der Borderlands-Regisseur erklärt, warum sein Film so spektakulär scheiterte

Nein, der Borderlands-Film war wirklich nicht das, was sich Fans der Shooter-Reihe erhofft hatten. Bildquelle: Lionsgate

Der Borderlands-Film war - um es gelinde zu formulieren - eine Katastrophe. Nach Jahren in der Entwicklungshölle wurde der Film von Kritikern in der Luft zerrissen und floppte dann auch noch massiv an den Kinokassen.

Wie schlecht steht es um den Borderlands-Film?

Hier ein paar nackte Zahlen: Eigentlich schon 2021 abgedreht, schaffte es Borderlands erst Ende 2024 in die Kinos. Die durchschnittliche Wertung seitens der Fachpresse pendelte sich dann aber schnell auf vernichtende 10 Prozent (bei Rotten Tomatoes) ein.

Von dem 120 Millionen US-Dollar breiten Budget konnte die Shooter-Adaption gerade einmal magere 33 Millionen wieder reinholen (via Box Office Mojo). Kein Wunder, dass nur wenige Wochen nach Release dann schon der Streaming-Release folgte.

Sogar das verantwortliche Filmstudio Lionsgate gab längst zu, dass bei Borderlands alles schieflief, was nur schieflaufen kann . Autsch.

Warum ist der Borderlands-Film so spektakulär gescheitert?

Jetzt äußert sich mit Eli Roth erstmals der Regisseur von Borderlands ausführlich zu dem Debakel. Zu Gast beim Podcast The Town (via Dark Horizons) geht der Macher von Filmen wie Hostel oder Thanksgiving auf die Gründe ein, die seiner Meinung für das Scheitern des Films verantwortlich waren.

Keiner von uns konnte ahnen, wie kompliziert die Dinge mit Covid werden würden. Nicht nur, was den eigentlichen Dreh, sondern auch, was die Nachdrehs angeht. So hatte man sechs Leute, die alle an verschiedenen Sets standen und jedes dieser Sets wurde abgeriegelt, wenn es [...] zu neuen Ausbrüchen kam. Wir konnten uns nicht in einem Raum gemeinsam vorbereiten. Wir konnten nicht direkt mit den Stuntleuten zusammenarbeiten [...] und alle waren in sämtliche Himmelsrichtungen verteilt. Ein Film dieses Ausmaßes lässt sich nicht über Zoom vorbereiten. Ich glaube, wir dachten alle, wir könnten es schaffen und dann wurde uns der Hintern versohlt.

Übrigens hat nicht nur Eli Roth bei Borderlands Regie geführt. Für die aufwendigen und verhältnismäßig sehr späten Nachdrehs stand Roth nicht mehr zur Verfügung, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits mit seinem Horrorfilm Thanksgiving beschäftigt war. An seiner Stelle kam dann Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) zum Einsatz.

Ich habe Thanksgiving gedreht und für mich war es dann das erste Mal, [...] dass ich mir meinen eigenen Film ansehe und dabei denke: Okay, ich habe Regie geführt und keine Ahnung, was passieren wird. Das war eine Erfahrung, die ich so noch nie gemacht habe. [...]

Zumindest Take-Two-CEO Strauss Zelnick konnte in dem Borderlands-Debakel etwas Gutes sehen. Denn so schlecht der Film letztendlich geworden ist, konnte das Drama drumherum dann doch die Verkaufs- und Spielerzahlen der direkten Vorlage ankurbeln.

Mittlerweile wurde übrigens auch schon Borderlands 4 als neuer Teil der Koop-Shooter-Reihe angekündigt. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.