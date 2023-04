Boundary, der neue Multiplayer-Shooter ohne Boden, erreicht zum Release starke Steam-Spielerzahlen

Der einzigartige Weltraum-Shooter erreicht bei Steam ungeahnte Höhen.

Vielleicht habt ihr schon einen Trailer von Boundary gesehen. Zwischen Satelliten und Raumstationen treiben hier Astronauten in ungelenken Raumanzügen durchs All, bewaffnet mit allerlei bekannten, aber futuristischen Schusswaffen. Der Shooter mit dem ungewohnten Szenario ist jetzt auf Steam im Early Access erschienen – und trifft auf viel Interesse.

Viel Interesse, durchwachsene Bewertungen

Am Releaseabend loggten sich zu Höchstzeiten bereits beinahe 25.000 Spielerinnen und Spieler in den Shooter ein, was für den eher nischigen Titel durchaus beachtlich ist. Allerdings wird in den ersten Rezensionen gleichzeitig viel Kritik geäußert, weshalb Boundary mit 67 Prozent positiven Bewertungen nur auf ein Ausgeglichen kommt.

Worin besteht die Kritik? Während Gameplay und Grafik in vielen Rezensionen gelobt werden, sind es eher technische Probleme, die zu negativen Bewertungen führen:

Keine Regions-Beschränkung: Oft wird kritisiert, dass es bisher nicht möglich ist, nur mit Spielerinnen und Spielern aus derselben Region (etwa Europa) zusammenzuspielen. Das führe dazu, dass viele Gegner mit einem äußerst hohen Ping spielen und so unmöglich zu treffen sind.

Oft wird kritisiert, dass es bisher nicht möglich ist, nur mit Spielerinnen und Spielern aus derselben Region (etwa Europa) zusammenzuspielen. Das führe dazu, dass viele Gegner mit einem äußerst hohen Ping spielen und so unmöglich zu treffen sind. Bugs: Bei vielen Usern tauchen außerdem Fehler auf. So kann es vorkommen, in einem Menü festzustecken oder wegen eines Fehlers keine Erfahrungspunkte zu verdienen.

Die gute Nachricht ist: Als Early-Access-Spiel wird Boundary voraussichtlich noch fleißig weiterentwickelt. Technische Probleme und fehlende Features sollten - im Idealfall recht bald - angegangen werden.

Wie funktioniert Boundary?

1:05 Boundary - Fire-Fall-Trailer zeigt Multiplayer-Action in der Schwerelosigkeit

Wie die Schießereien im luftleeren Raum aussehen, könnt ihr euch im obigen Trailer anschauen. Ihr spielt in Boundary klassische 5v5-Gefechte und rückt euren Gegnern mit verschiedenen Schusswaffen und Granaten zuleibe.

Den großen Unterschied macht jedoch die Schwerelosigkeit, die euch in jede erdenkliche Richtung schweben lässt. Oben und unten gibt es nicht, Gegner können wirklich überall auftauchen. Mit einem Greifhaken könnt ihr euch außerdem bei Bedarf schnell zu einer anderen Position bewegen. Unser Autor Christian Just hat den Shooter bereits vor einiger Zeit ausprobiert und erzählt euch mehr darüber:

Was haltet ihr von Boundary? Macht euch das Konzept neugierig und überlegt ihr, den Shooter auszuprobieren? Habt ihr das Spiel sogar schon gespielt und könnt uns berichten, wie es euch gefällt? Oder schreckt euch das Weltraumszenario eher ab, und ihr wollt lieber bodenständigere Gefechte erleben? Schreibt es gerne in die Kommentare!