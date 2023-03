Der ungewöhnlichste Shooter seit Jahren verrät endlich, was er kostet

Boundary ist einer der ungewöhnlicheren Multiplayer-Shooter, denn er spielt im Weltraum.

Astronauten, laden Sie Ihre Waffen durch: Der kuriose, grafisch aufwändige Ego-Shooter Boundary öffnet nach Ostern die Server für schießwütige Spieler mit einem Faible für die Raumfahrt. Dann ist nämlich Release - fertig ist Boundary damit aber noch lange nicht.

Am 13. April startet auf Steam die Early-Access-Phase des Multiplayer-Shooter, auch den Preis hat Entwickler Surgical Scalpels bekanntgegeben: knapp 25 Dollar wird das Spiel kosten, der Euro-Preis dürfte sich 1:1 daran orientieren.

1:05 Boundary - Fire-Fall-Trailer zeigt Multiplayer-Action in der Schwerelosigkeit

Neben der Basisfassung wird's aber auch zwei Sonderversionen geben, die Zugriff auf exklusive Skins und kosmetische Inhalte geben, die man nach der Early-Access-Fassung auch nicht gegen Echtgeld mehr erwerben können soll:

Boundary ist ein reiner Online-Shooter ohne eine Singleplayer-Kampagne. Autor Christian Just hatte beim Spielen der Beta schon eine Menge Spaß:

Christian Just

Die Early-Access-Fassung von Boundary wird in jedem Fall mehr als sieben Multiplayer-Maps sowie das komplette Progressions-System mit 70 Charakterstufen und Freischaltungen enthalten.

Die Entwickler wollen sechs bis zwölf Monate lang Spieler-Feedback sammeln und währenddessen tägliche, wöchentliche und monatliche Challenges anbieten.

Die vollwertige Release-Fassung soll dann auch im Early Access noch fehlende Features wie Ranked Server Matchmaking, KI-Bots und den Battlepass sowie einen Ingame-Store mit Cosmetics enthalten. Der Preis wird zum Launch steigen.

Mit Jetpack und dicken Wummen ballert ihr in Boundary Löcher in Satelliten - und eure Gegner. In der Schwerelosigkeit navigiert es sich ungewohnt behäbig.