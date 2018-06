19 Jahre jung ist DeAndre Ayton, trotzdem verfolgt der NBA-Rookie bereits eine steile Karriere bei den Wildcats. Und wie's halt so läuft mit Sport-Stars: Die möglichen Sponsoring-Partner scharen sich um Ayton. Darunter auch Activision mit der Unternehmung, ein bisschen Werbung für Call of Duty: Black Ops 4 zu betreiben. Nur hat das amüsanterweise wohl nicht so geklappt, wie der Publisher es sich vorstellte.

Ayton sollte einen Tweet mit entsprechenden Hashtags absetzen, der ihn vor einem großen Logo zu Black Ops 4 zeigt. Damit nichts schiefgeht, schickte man ihm ein kurzes Briefing, welche Regeln für den Tweet gelten. Doch Ayton (oder sein Agent) missversteht den Hinweis und twittert schlicht das Briefing selbst. Mittlerweile wurde der Tweet geändert, aber das Internet vergisst natürlich nicht:

The single greatest sponsored tweet of all time. pic.twitter.com/8L8Pp7f38w — Fork Parker (@ForkParker) June 20, 2018

Wörtlich übersetzt: »Alles, was er tun muss, ist #BlackOps4 und #CallOfDutyPartner zu taggen, den Rest kann er mit eigenen Worten formulieren.« Wäre natürlich auch möglich, dass sich dahinter ein Joke von Ayton verbirgt - dass die Sache gelöscht beziehungsweise geändert werden musste, zeigt aber, dass zumindest ein paar Verantwortliche nicht drüber lachen konnten. Der neue Tweet:

Awesome time yesterday with the #BlackOps4 crew. Thanks for having me #CallOfDutyPartner pic.twitter.com/g8MFmlVAAj — Deandre Ayton (@DeandreAyton) June 20, 2018

Die Panne gibt einen netten Einblick, wie solche Prozesse hinter den Kulissen ablaufen.

Quelle: Via GameInformer