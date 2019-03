Call of Duty wird einmal mehr mit Call of Duty Mobile für mobile Geräte entwickelt. Dieses Mal handelt es sich beim Ableger aber nicht wie bei Call of Duty Heroes um einen Clash-of-Clans-Klon, sondern und einen reinrassigen Shooter.

Tatsächlich ist der Titel ein Mix aus beliebten CoD-Universen wie Black Ops und Modern Warfare. Captain Price ist genauso dabei wie die Mason-Familie als spielbare Charaktere, Maps sind Nuketown, Crossfire, Crash und andere Klassiker aus über 10 Jahren Seriengeschichte.

Und auch bei Waffen, Modi und Scorestreaks ist Call of Duty Mobile ein wilder Mix, die Specialist-Fähigkeiten aus der Black-Ops-Reihe sind ebenfalls mit drin.

Sogar Zombies und Battle-Royale

Der erste Teaser-Trailer zeigt jede Menge schnell geschnittene Szenen, liefert aber weitere Hinweise. So scheinen der Zombie-Modus und sogar der Blackout Battle-Royale-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4 ihren Weg auf mobile Geräte zu finden.

Entwickler ist keines der Activision-Studios, stattdessen ist der chinesische Mobile-Gigant und Publisher Tencent für Call of Duty Mobile verantwortlich. Der Shooter entsteht auf Basis der Unity Engine für iOS und Android. Ab welchen Geräte-Reihen Call of Duty Mobile gespielt werden und wann wir mit einem Release rechnen dürfen, steht noch nicht fest. Die offizielle Webseite spricht aber von mehreren Monaten Betatests.

