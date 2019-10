Der Youtuber TheGamingRevolution will sämtliche Maps und Modi von Call of Duty: Modern Warfare in Erfahrung gebracht haben, die ihr zum Launch spielen könnt. Damit sind seine Informationen etwas genauer, als die erst vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit gelangte Auflistung aller Spielmodi.

Diese Karten gibt es (angeblich) zum Launch

Normaler Multiplayer-Modus

Aniyah Palace

Azhir Cave (inkl. Nachtversion)

Deadzone

Euphrates Bridge

Hackney Yard (inkl. Nachtversion)

Granza Raid

Gun Runner (inkl. Nachtversion)

Piccadilly

Petrograd

Spear (inkl. Nachtversion)

Ground War

Downtown Donetsk

Farms

Karst River Quarry

Gunfight

Docks

Hill

King (inkl. Nachtversion)

Pine

Showers

Speedball

Stack

Teilweise lassen sich auch abgeänderte Versionen der Maps finden. Zum Beispiel findet sich neben Aniyah Palace auch eine Aniyah Tac (kurz für Tactical) genannte Version der Map. Bei diesen speziellen Varianten soll es sich um DLC-Karten für andere Spielmodi handeln.

Diese Modi kommen zum Launch

Die geplanten Spielmodi kennen wir ebenfalls bereits dank Datamining. Auch hier gibt TheGamingRevolution an mehr zu wissen und erklärt, welche der Modi schon zum Launch im Spiel sein werden:

Team Deathmatch (mit Hardcore)

Search and Destroy (mit Hardcore)

Kill Confirmed (mit Hardcore)

Ground War

Free-For-All (mit Hardcore)

Arms Race (mit Hardcore, Coop)

Capture the Flag

Cyber Attack (mit Hardcore)

Domination (mit Hardcore)

Headquarters (mit Hardcore)

High Value Target (Coop)

Gunfight

Bei beiden Listen solltet ihr bedenken, dass es sich hierbei nicht um offizielle Informationen handelt. Es ist also möglich, dass sie sich letzten Endes als falsch herausstellen, oder vor der Veröffentlichung des Spiels noch einige Änderungen vorgenommen werden.

Call of Duty: Modern Warfare wird am 25. OKtober 2019 erscheinen. In der Beta des Spiels kam es stets häufig zu unfairen Situationen, die anscheinend mit dem Netcode des Shooters zusammenhängen. Der Entwickler hat sich uns gegenüber zu der Situation geäußert.