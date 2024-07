Für Avengers 5 und 6 will Marvel jetzt die Regisseure, die für vier der besten MCU-Filme verantwortlich sind

Um Thanos zu zitieren: »You could not live with your own failure. And where did that bring you? Back to me.« Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Avengers 5 startet am 1. Mai 2026 in den Kinos, Avengers 6 folgt am 7. Mai 2027 Doch aktuell stehen die beiden Filme noch ohne Regisseur da. Das könnte sich jedoch bald ändern: Für die Regie hat Marvel jetzt offenbar Joe und Anthony Russo im Visier.

Russo-Comeback für Avengers 5 und 6?

MCU-Fans kennen die beiden Brüder natürlich - immerhin haben sie vier der besten Filme des Marvel Cinematic Universe auf die Leinwand gebracht, die weltweit insgesamt über 6 Milliarden US-Dollar einspielen konnten:

2:30 Avengers: Endgame - offizieller Trailer

Was gerade sonst bei Avengers 5 und 6 passiert

Doch freut euch nicht zu früh: Der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern und befindet sich laut The Hollywood Reporter in einem frühen Stadium. Ursprünglich sollte Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) Avengers 5 in Szene setzen, doch nach der Verurteilung und Entlassung von Jonathan Majors (Kang) stieg der Filmemacher ebenfalls aus.

Neben den Russos könnte aber auch Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) für die Regie von Avengers 5 und/oder 6 in Frage kommen. Sam Raimi (Spider-Man, Tanz der Teufel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) wurde für den Posten ebenfalls schon ins Gespräch gebracht.

Der Dreh von Avengers 5 soll im März 2025 beginnen und sich nach der Kontroverse möglicherweise um einen neuen Bösewicht an der Stelle von Kang drehen. Außerdem gab es immer wieder Gerüchte und Spekulationen, dass sich die alte Avengers-Garde - also Robert Downey Jr., Chris Evans und Scarlett Johansson - nochmal blicken lässt.

Ob das wirklich eintritt, sollten Marvel-Fans allerdings erstmal abwarten.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Dass die Russos zu Marvel zurückkehren könnten, löst bei mir gemischte Gefühle aus. Denn natürlich haben die Brüder mit The Winter Soldier, Civil War, Infinity War und Endgame vier Filme abgeliefert, die aus gutem Grund zu den besten des MCU zählen.



Allerdings hat sich das Duo nach ihrem Sieg über Thanos nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ihre darauffolgenden Filme Cherry mit Tom Holland oder The Gray Man mit Ryan Gosling sind ziemliche Schlaftabletten und auch die Action-Serie Citadel blieb weiter den Erwartungen zurück. Ihr neuester Netflix-Film The Electric State soll außerdem aufgrund großer Produktionsprobleme mittlerweile schon über 320 Millionen US-Dollar gekostet haben! (Mehr dazu bei Filmstarts.)



Damit werde ich das Gefühl nicht los, dass Joe und Anthony Russo nach Endgame irgendwo ihr Mojo verloren haben. Ihre potenzielle Rückkehr zu Marvel sehe ich deswegen nicht als Erfolgsgaranten. Natürlich besteht die Chance, dass sie als wiederkehrende Avengers-Regisseure zu alter Stärke zurückfinden - ich würde es mir wünschen - aber ein bisschen Skepsis erlaube ich mir dann doch.

Am 24. Juli 2024 startet jetzt erstmal Deadpool & Wolverine in den deutschen Kinos. Am 12. Februar 2025 folgt dann Captain America: Brave New World. Was aktuell sonst im Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass Joe und Anthony Russo möglicherweise die Regie von Avengers 5 und 6 übernehmen? Würdet ihr euch darüber freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!