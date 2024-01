She-Hulk: Für die Fortsetzung der umstrittenen Marvel-Serie keimt jetzt doch wieder Hoffnung auf

Eine zweite Staffel für She-Hulk ist nach dem aktuellen Stand möglich, aber nicht garantiert. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Vielleicht sieht die Zukunft von She-Hulk doch nicht so düster aus, wie gedacht. Nachdem mit Tatiana Maslany sich ausgerechnet die Hauptdarstellerin der Marvel-Serie skeptisch gegenüber einer möglichen zweiten Staffel zeigte, gibt es jetzt neue Infos. Und denen zufolge soll eine Fortsetzung von She-Hulk bei Marvel nicht komplett vom Tisch sein.

Könnte She-Hulk doch eine 2. Staffel bekommen?

Um nochmal von vorne anzufangen: Maslany selbst meinte, dass She-Hulk zu teuer sei, als dass sich eine zweite Staffel rechtfertigen würde. Mit einem von Budget von 225 Millionen US-Dollar hat das MCU-Debüt von Jennifer Walters definitiv eine Stange Geld gekostet, war damit aber nicht viel teurer als andere Marvel-Serien.

Die Website io9 will jetzt mehr Kontext zu Maslanys Aussage liefern. So soll die Aussage der She-Hulk-Darstellerin grundsätzlich nicht falsch sein, doch es würden zusätzliche Infos fehlen . Denn aktuell überarbeitet Marvel seine Strategie für neue TV-Serien auf Disney Plus - auch wir berichteten darüber, dass dafür das Debakel um Daredevil: Born Again ausschlaggebend gewesen sein soll.

1:47 She-Hulk: Trailer zur Marvel-Serie stellt Bruce Banners heldenhafte Cousine vor

Marvel überarbeitet die hauseigene Serien-Strategie

Und im Zuge dessen ist nicht ausgeschlossen, dass She-Hulk früher oder später doch noch fortgesetzt wird. Dann aber wahrscheinlich in anderer Form und mit einem etwas kleineren Budget. Insgesamt sind die Kosten zahlreicher Marvel-Serien explodiert, während die Resonanz von Kritikern sowie Fans zu wünschen übrig ließ.

Jetzt will Marvel zukünftig auf konventionelle Methoden bei der Entwicklung neuer Serien setzen: Es wird nicht länger wild drauflos gedreht, während es erst in der Post-Produktion zur Fehlerbehebung kommt. Stattdessen kommen jetzt richtige Showrunner und sogenannte Show Bibles (also durchdachte Konzepte für Staffeln) zum Einsatz.

Dass zumindest eine Chance auf eine zweite Staffel She-Hulk besteht, unterstreicht übrigens auch der etablierte Marvel-Insider MyTimeToShineHello. Im August 2023 ließ er bereits durchblicken, dass an neuen Folgen der Serie gearbeitet werden soll. Nun spielt er darauf an, dass Tatiana Maslany schon in der Vergangenheit bei ihren Aussagen gemogelt hätte.

Eine neue Staffel She-Hulk kommt damit natürlich nicht unbedingt und Fans sollten sich definitiv in Geduld üben, bis Marvel eine konkrete Ansage zu neuen Filmen und Serien trifft. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens unter den obigen Links. Wir haben bereits für euch zusammengefasst, wie das nächste große MCU-Kapitel neben der Multiversums-Saga aussehen könnte.