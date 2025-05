Ihr wollt Captain America: Brave New World bei Disney Plus streamen? Jetzt steht der Release-Termin offiziell fest

Der rote Hulk sieht zwar wütend aus, aber insgeheim freut er sich über den Streaming-Release von Captain America 4. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans, sammeln! Captain America: Brave New World hat jetzt endlich einen offiziellen Release-Termin für Disney Plus. Sam Wilson (Anthony Mackie) kommt schon ab dem 28. Mai 2025 mit seinem ikonischen Schild zu euch nach Hause.

Sam versucht dabei, das Erbe von Steve Rogers weiterzuführen. Als ein Freund von ihm jedoch beschuldigt wird, einen Anschlag auf den Präsidenten Thaddeus Ross (Harrison Ford) ausgeübt zu haben, versucht Sam herauszufinden, wer dahintersteckt. Zusätzlich stolpert er noch über den roten Hulk.

2:38 Captain Americas Schild ist der große Star im Trailer zu Brave New World

Der Erfolg von Captain America: Brave New World

Tatsächlich nahm der vierte Teil der Captain-America-Reihe bei einem geschätzten Budget von 180 Millionen US-Dollar weltweit »nur« etwa 415 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo). Somit gilt er als einer der weniger erfolgreichen Marvel-Filme.

In der Gesamtübersicht des Franchise bezüglich der Einnahmen landet Cap somit von 36 Filmen auf Platz 28 - gleich zwischen Thor: The Dark World und Black Widow (via Box Office Mojo).

Kritiker bewerten den Film nur zu 48 Prozent positiv. Fans sind mit 78 Prozent schon weitaus euphorischer (via Rotten Tomatoes). In der Filmdatenbank IMDb landet er mit fast 109.000 Bewertungen bei 5,7 Sternen.

Falls ihr noch eine Expertenmeinung braucht: Unser GameStar-Redakteur Sören hat eine spoilerfreie Kritik zu Captain America: Brave New World für euch.

Wie sieht die Zukunft von Marvel aus?

Aktuell läuft bereits der nächste Blockbuster im Kino. Die Thunderbolts könnt ihr seit dem 1. Mai 2025 auf der großen Leinwand bestaunen. Am 24. Juli 2025 erscheint dann Fantastic Four: First Steps mit Pedro Pascal (The Mandalorian), Vanessa Kirby (The Crown), Joseph Quinn (Stranger Things) und Ebon Moss-Bachrach (Andor).

Danach geht es wie folgt weiter:

Avengers: Doomsday am 29. April 2026

Spider-Man: Brand New Day am 22. Juli 2026

Avengers: Secret Wars am 5. Mai 2027

Mehr zu der Zukunft des Marvel Cinematic Universe, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. Immerhin kehren vor allem für Doomsday viele längst vergessene Helden wieder zurück - wie zum Beispiel einige originale X-Men.

