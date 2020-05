Die Witcher-Macher erobern Europa - und jagen Ubisoft den Titel als finanziell wertvollste Spiele-Firma Europas ab. Das berichtet unter anderem videogameschronicle.com unter Berufung auf den aktuellsten Finanzbericht von Ubisoft. Die französische Firma ist derzeit 8,12 Milliarden Euro wert, CD Projekt wird von der polnischen Börse aktuell mit 8,13 Milliarden Euro Marktwert gelistet.

Die stärkste Firma Polens

Dieser Vorsprung ist zwar überschaubar, aber trotzdem bemerkenswert für ein mittelgroßes Entwicklerstudio. Immerhin erschien deren letztes großes Spiel, The Witcher 3, vor genau 5 Jahren.

40 2 Mehr zum Thema The Witcher 3 wird 5 Jahre alt: Titelsong neu aufgelegt

Durch die beliebte Netflix-Serie erlebte das Hexer-Spiel zuletzt aber nochmal einen starken Boost und brach den eigenen Rekord bei den Spielerzahlen.

Erst vor wenigen Wochen wurde CD Projekt so zur wertvollsten Firma in ganz Polen. Das lag jedoch zumindest teilweise an den Auswirkungen der Corona-Krise, wegen der die polnische Wirtschaft Einbrüche erlitt.

Auch Ubisoft hatte damit zu kämpfen, obwohl die Einnahmen aus Ingame-Käufen steil anstiegen. Außerdem ist der französische Entwickler und Publisher im Besitz zahlreicher Top-Marken wie Assassin's Creed und Far Cry ist. Letztes Jahr hatte Ubisoft gut zehnmal so viele Mitarbeiter wie CD Projekt.

CD Projekt will in Cyberpunk 2077 übrigens auf Mikrotransaktionen verzichten, stattdessen gibt es kostenpflichtige DLCs wie schon bei Witcher 3. Das Open-World-RPG soll am 17. September erscheinen.

76 8 Mehr zum Thema Alle Infos zu Cyberpunk 2077

Vermutlich wird der Titel der wertvollsten europäischen Spiele-Firma aber schon bald wieder Ubisoft gebühren. Immerhin erscheinen dieses Jahr noch fünf große Titel, darunter das neue AC Valhalla und Watch Dogs Legion. Der Wert der Ubisoft-Aktien steigt außerdem momentan wieder steil an.