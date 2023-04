Spieler entdeckt wichtiges Menü in CoD MW2 erst nach 800 Spielstunden: »Reiner Zufall«

Das UI von Modern Warfare 2 entspricht nicht unbedingt dem Goldstatus.

Das User Interface von Call of Duty Modern Warfare 2 ist bei Spielern … wenig beliebt, sagen wir mal so. Es ist kompliziert, unübersichtlich und manche Funktionen sind so gut versteckt, dass man fast meinen könnte, es wäre Absicht.

Aktuell sorgt ein Menü für Aufregung, das einige CoD-Fans auch nach hunderten Spielstunden noch nicht kannten – obwohl es ziemlich nützlich ist!

Der Challenge-Tab ist verflucht schwer zu finden

Um dieses Menü geht es: Modern Warfare 2 bietet euch eine Übersicht zu den Ingame-Challenges, mit denen ihr etwa neue Waffen oder neue Operator freischaltet. In dieser Reddit-Diskussion seht ihr einen Screenshot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was genau wird hier angezeigt? Ihr seht hier, wie weit ihr bei bestimmten Freischaltungs-Herausforderungen schon seid. Zum Beispiel, wie viele Kopftreffer ihr für eine bestimmte Calling Card oder einen neuen Operator noch landen müsst.

Wie komme ich in das Challenge-Menü? Ihr begebt euch in die Ingame-Lobby, klickt dann auf die drei Striche neben eurem Spielerlevel rechts oben. Hier versteckt sich der Challenges-Tab. Auf Konsolen ruft ihr das Menü mit der Optionen-Taste auf.

In den Kommentaren zeigen sich die meisten überrascht davon, dass es diesen Tab gibt – und wie gut er versteckt ist, dass man ihn auch nach dutzenden oder sogar hunderten Spielstunden übersehen kann. Manche haben es bereits entdeckt, aber offenbar fast immer zufällig. Wir können das anekdotisch auch selbst bestätigen: Sogar unser CoD-Experte und -Tester Phil hatte das Challenge-Menü bisher noch nicht gefunden.

Viele verstehen nicht, warum die Herausforderungen nicht ein eigener Tab sind, den man vom Hauptmenü aus direkt anklicken kann. Reddit-User CaptainPRICE schreibt etwa:

Sie sollten wirklich eine Registerkarte "Herausforderungen" im Hauptmenü haben, wo wir alle Challenges der Saison, der Waffen usw. sehen können.

Mini-Umfrage in den Kommentaren: Kanntet ihr dieses Challenges-Menü schon? Falls ja: Seid ihr nur mal zufällig darüber gestolpert oder gehört ihr zu den wenigen Menschen, die sich im User Interface von Modern Warfare 2 zurechtfinden? Wünscht ihr euch im nächsten CoD Änderungen am UI oder findet ihr die Aufregung übertrieben?