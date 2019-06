Children of Morta nähert sich seinem Release im Sommer 2019. Das ursprünglich schon für 2015 angekündigte Action-Rollenspiel im Pixel-Gewand hat bereits eine Steam-Shopseite und kann vorbestellt werden. Es erscheint übrigens auch DRM-frei auf GOG.

Wer schon einmal reinschnuppern möchte, bekommt zeitlich begrenzt die Möglichkeit, auf Steam eine Demo von Children of Morta herunterzuladen. Die Demo ist bis zum 22. Juni terminiert, wer den Titel ausprobieren möchte, muss also schnell sein.

Als Publisher für das vom US-amerikanischen Indie-Studio Dead Mage entwickelte Children of Morta tritt der polnische Entwickler und Publisher 11 Bit Studios auf, der mit This War of Mine größere Bekanntheit erlangt hat und zuletzt im April 2018 mit Frostpunk einen Aufbau-Survival-Hit landen konnte.

Worum geht's in Children of Morta?

Die Story: Eine böse Fäulnis ergreift von dem Land Besitz, in welchem die Familie Bergson lebt. Nun suchen allerlei Monster die hübsch gezeichnete Pixel-Spielwelt heim. Die Aufgabe der Familie ist es, den Berg Morta zu beschützen und im Laufe der Kampagne dessen Geheimnisse zu lüften. Dafür zieht der Spieler aus, besiegt in Diablo-Manier Monster, erledigt Aufgaben und sammelt wertvolle Gegenstände.

Freie Charakterwahl: Wir können als jedes der sechs Familienmitglieder spielen und leveln die Charaktere durch Fortschritt immer weiter auf. So kann jeder Spieler einen eigenen Spielstil wählen, da die Charaktere sich in puncto Waffen und Fähigkeiten unterscheiden.

Full House: Die Bergsons leben zusammen in einem Haus, das der Spieler im Laufe der Story Roguelike-typisch weiter ausbaut, um weitere Features freizuschalten.

Story mit Gewicht: So erleben wir eine sich entwickelnde Geschichte, die sich durch die dichterische Sprache des Erzählers auch gewichtig anfühlen soll. Außerdem spielen die sozialen Zusammenhänge in der Familie Bergson eine Rolle, wodurch die Entwickler die Bindung zu den Charakteren verstärken wollen.