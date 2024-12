Ciri ist kein Witcher? YouTuber erklärt, was die Bücher dazu sagen

Ciri ist die neue Heldin im Witcher-Universum.

Lange haben wir drauf gewartet und uns wurde bei den letzten Game Awards endlich der erste Trailer für Witcher 4 kredenzt. In den sechs Minuten wurden wir Zeugen eines morbiden Rituals und haben einen ersten Blick auf unsere neue Heldin geworfen: Ciri.

Ciri räumt im Trailer nicht nur auf, sondern bringt auch einige Fragen auf den Plan, die unter Fans des Universums heiß diskutiert werden. Ein weiblicher Hexer, geht das überhaupt? Hätte Geralt das jemals zugelassen? Und warum sollte sich ausgerechnet Ciri der brutalen Proben zum Hexer unterziehen?

Ein YouTuber hat sich all dieser Fragen angenommen und ein wenig in den Büchern und anderen Werken aus dem Witcher-Kosmos gestöbert.

Kann es weibliche Hexer geben?

Auf seinem Kanal hat der YouTuber Neon Knight ein Video veröffentlicht, in dem er aufzeigt, was die Witcher-Lore so zum Thema Frauen als Hexer (Hexerinnen? Hexen?) bereithält. Denn Ciri ist als neue Hauptprotagonistin anscheinend die erste Frau, die aktiv im Dienst als Hexer unterwegs ist. Das komplette Video seht ihr hier, allerdings auf Englisch:

Als großer Fan der Reihe hat Neon Knight seine Nase schon in einige Themengebiete rund um Geralt und Freunde gesteckt. So wollte er es sich nicht nehmen lassen, einige Unstimmigkeiten in Bezug auf Ciri als Hexer zu klären, denn in der Community herrscht Aufruhr. So sind manche der Meinung, dass es keine weiblichen Hexer geben kann und Ciri somit die Lore stören würde.

Tatsächlich ist es gar nicht so einfach zum Hexer zu werden und nur wenige überleben das Prozedere überhaupt.

Die Probanden, meist verwaiste Jungs, müssen sich mehreren brutalen Prüfungen unterziehen, darunter die sogenannte Kräuterprobe. Dabei werden ihnen verschiedene Tinkturen aus Kräutern und Pilzen eingeführt, die Mutationen auslösen. Das Ziel dabei sind schnelle Reflexe, ein scharfes Gehör und Immunität vor Krankheiten, doch der Preis ist hoch. Nur zwei von zehn Probanden überleben die Tortur.

In allen Büchern und Spielen ist dabei immer die Rede von Jungen als Hexer-Zöglinge. Es gibt neben Ciri bisher keine bekannte weibliche Hexerin, die diese Prozedur überlebt hat. Aber die Bücher erwähnen auch nicht, dass es unmöglich für Mädchen ist, die Prüfung zu bestehen.

Es gibt sogar einige Hinweise darauf, dass durchaus an Mädchen und Frauen experimentiert wurde, um die Hexer-Mutationen herbeizuführen. In dem Spiel Gwent: Rogue Mage von CD Project Red wird beispielsweise ein Zauberer erwähnt, der für die Entwicklung der Hexer-Prüfungen Frauen als Testsubjekte benutzte. Die erste erfolgreiche Umwandlung gelang ihm aber erst mit einem Jungen.

Auch im offiziellen Witcher-Tabletop-Spiel werden Mädchen als Probandinnen genannt. Diese wurden bei den Versuchen allerdings schneller krank als die Jungen und starben letzten Endes bei den Experimenten. Ob vor Ciri jemals eine Frau zur Hexerin wurde, ist bisher noch nicht bekannt, fest steht aber, dass es immer wieder versucht wurde.

Ciri als Hexer

Wenn eine Frau dazu in der Lage ist, die Hexer-Prüfungen zu überleben, dann ist es Ciri. Im Trailer bekamen wir einen Vorgeschmack auf Ciris Fähigkeiten:

Ciri hat die Prüfung allem Anschein nach während oder nach den Ereignissen in Witcher 3 abgelegt, also nicht als Kind, sondern als Erwachsene. Vorher hat sie das volle Hexer-Trainingsprogramm auf Kaer Morhen mitgemacht, wobei ihr auch Pilze und Kräutergemische verabreicht wurden, die die Hexer-Zöglinge zu sich nehmen, um ihre Stärke zu entfalten.

Ciri hätte also wesentlich bessere Voraussetzungen, die Prüfungen zu überstehen, als viele andere Anwärterinnen. Zum einen ist sie mit 24 kein Kind mehr und zum anderen hat sie bereits außergewöhnliche Fähigkeiten.

Viele Fans sehen allerdings auch ein Problem in der Durchführung dieser Prüfungen, denn Triss glaubt in den Büchern, dass dieser Prozess in seinen Einzelheiten mittlerweile vergessen ist. Es gab irgendwann kaum noch Bedarf an neuen Hexern, da nicht mehr so viele Monster durch die Welt streiften und die Prozedur geriet immer mehr in den Hintergrund.

Dazu kommt, dass die Hexer-Mutationen mit der Zeit immer instabiler wurden und die Erfolgsrate der Prüfungen immer weiter sank. Das wurde im neuesten Hexer-Buch von 2024 angemerkt. Wie sollte es also möglich sein, dass Ciri jetzt noch zum Hexer wird?

Zwar weiß in Kaer Morhen zu dieser Zeit niemand mehr so richtig, wie die Prüfungen vollzogen werden, die notwendigen Mittel sind allerdings noch vorhanden.

Ciri und Yennefer verbrachten in den Büchern viel Zeit im Labor und hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, sich das verlorene Wissen anzueignen. Yennefer führt in Witcher 3 sogar ein solches Experiment an Uma durch. Es ist also bei weitem nicht unmöglich, dass Ciri sich den Prüfungen stellen konnte.

Offen bleibt die Frage, warum Ciri sich überhaupt den gefährlichen Prüfungen unterziehen sollte, um Hexer zu werden. Als Kind des Älteren Blutes und durch ihre Ausbildung hat sie bereits außerordentliche und auch magische Fähigkeiten.

Wir können aber davon ausgehen, dass diese Frage ein Teil der neuen Saga wird. In unserem Interview mit den Entwicklern lässt sich schon herauslesen, was an Ciris Geschichte so besonders ist.

[Ciri] hat als so junge Person so viel Trauma erlebt. Sie war fast ihr ganzes Leben lang auf der Flucht. Aber man kann nicht immer nur vor seinem Leben davonlaufen. Irgendwann muss man sich dem stellen und einen eigenen Weg einschlagen. Und das ist genau, was Ciri [in The Witcher 4] tun wird. Sebastian Kalemba, Game Director

Auch, wenn Geralt es sicherlich nicht besonders gefreut hat, dass Ciri eine Laufbahn als Hexer einschlägt, ist es nicht unlogisch, dass er es zugelassen hat. Während seiner eigenen Reise musste er lernen, loszulassen und Vertrauen in Ciris eigene Entscheidungen zu haben.

Mit welchem Gefühl seht ihr der neuen Witcher-Saga entgegen? Was erhofft ihr euch von den Abenteuern, die ihr mit Ciri erleben werdet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!