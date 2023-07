Cities: Skylines 2: Energiekrise und Umweltverschmutzung sind zwei große Probleme im Spiel

3:39 Cities: Skylines 2 zeigt im neuen Trailer, wie wichtig Strom und Wasser für eure Stadt sind

Eine Stadt in Cities: Skylines 2 zu bauen, wird jede Menge Spaß machen. Blöd nur, dass wir nicht nur in aller Ruhe Häuschen angucken können, sondern uns auch noch um das Wohl der Bevölkerung kümmern müssen.

Stellt euch mal vor: Die Leute wollen im Winter nicht frieren! Und es kommt noch besser: Sauberes Wasser wollen sie auch noch haben! Potzblitz, da fehlen uns die Worte. Aber immerhin denken die Entwickler von Cities: Skylines 2 mit und erklären in einem neuen Blogeintrag bis ins kleinste Detail, wie wir für eine sichere Strom- und saubere Wasserversorgung sorgen können.

Wir fassen die wichtigsten Punkte für euch zusammen. Außerdem könnt ihr euch oben am Artikelanfang ein rund dreiminütiges Video zum Thema anschauen.

Ohne Strom nix los

Bevor der Strom durch die Steckdosen in Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrie fließen kann, muss er zunächst erzeugt werden. Die wichtigste Entscheidung müsst ihr sogleich treffen: Soll der Strom lokal in eurer Stadt entstehen oder von extern eingekauft werden? Wenn ihr euch für erstere Variante entscheidet, stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Wahl:

Fossile Brennstoffe: Stromerzeugung aus Kohle, Öl oder Gas. Produziert viel Elektrizität, bringt aber auch eine hohe Umweltverschmutzung mit sich.

Atomkraftwerke: Wie auch in der Realität ein heikles Thema. Produziert enorme Mengen an Elektrizität bei geringer Umweltbelastung, ist aber sehr teuer im Betrieb und benötigt Unmengen an Wasser für die Kühlung.

Wenn ihr Strom lokal produziert, benötigt ihr jede Menge Platz für die erforderliche Infrastruktur.

Externer Bezug von Strom entlastet eure Infrastruktur, kostet auf Dauer aber auch mehr, als wenn ihr selbst produziert. Wenn ihr die benötigte Strommenge nicht liefert, kommt es zum Blackout und dadurch zu einem ganzen Rattenschwanz an weiteren Problemen. Deshalb solltet ihr frühzeitig auch Stromspeicher bauen, die eine begrenzte Menge an Energie vorrätig halten.

Ganz gleich, wie ihr vorgeht: Der Strom muss zu den Verbrauchern gelangen. Beim Bau der meisten Straßenarten werden automatisch unterirdische Niederspannungskabel verlegt, ihr könnt sie aber auch manuell platzieren. Diese Kabel reichen noch nicht aus, um die benötigte Menge Strom zu transportieren, weshalb ihr darauf achten müsst, genügend Strommasten mit Hochspannungskabeln zu platzieren.

Bereits in einem früheren Blogeintrag wurde bekanntgegeben, dass sich viele Gebäude upgraden lassen. Auch die Industriegebäude zur Stromerzeugung könnt ihr in mehreren Stufen aufwerten.

Mehr zu den Upgrades erfahren Cities: Skylines 2 bekommt eine völlig neue Art von Gebäuden von Fabiano Uslenghi

Sauberes Wasser ist Trumpf

Selbst wenn ihr für genügend Strom sorgt, kann es noch immer zu Problemen kommen. Nämlich dann, wenn die Bewohner mit zu knappem oder verschmutztem Trinkwasser zu kämpfen haben. Vor allem beim Bau von Atomkraftwerken und anderen Industriegebäuden leiden die umliegenden Gewässer.

Neu in Cities: Skylines 2 sind unterirdische Wasservorkommen. Die lassen sich prima für Gebäude nutzen, aber Vorsicht: Sie füllen sich nur langsam wieder auf. Verbraucht ihr zu viel, kann die Quelle komplett austrocknen.

Bereits aus dem Vorgänger bekannt sind Wasserpumpen, die sich effizient an Flüssen errichten lassen und das kühle Nass in die Stadt transportieren. Dafür müssen auch wieder Rohre verlegt werden. Ähnlich wie schon beim Strom lässt sich auch Wasser für Dürreperioden in großen Speichern vorhalten.

Wenn das Wasser verschmutzt, wird es ungemütlich. Zum einen für euch, denn ihr müsst dann schauen, wie ihr die Schweinerei beseitigt. Zum anderen für eure Bevölkerung, denn die wird krank und muss behandelt werden. Abwasserrohre sollten also strategisch klug platziert werden, damit nichts von der Plörre ins Trinkwasser gelangt.

Egal ob Strom oder Wasser: Eine detaillierte Info-Ansicht steht euch in Cities: Skylines 2 stehts zur Verfügung. Dadurch bekommt ihr visualisiert, wo Engpässe bestehen, wo die Versorgung gut ist und welche Probleme gelöst werden müssen.

Gefällt euch alles, was ihr bislang zu Cities: Skylines 2 gelesen habt? Schmiedet ihr im Kopf bereits große Pläne zur Realisierung eurer Traummetropole? Oder gibt es Aspekte an dem Spiel, die euch noch Kopfzerbrechen bereiten oder gar stören? Wenn ja, welche? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!