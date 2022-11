Cities: Skylines als Mittelalter-Aufbauspiel: Fan wird beim Warten auf Manor Lords kreativ

Cities: Skylines ist vor allem für seine riesigen Städte mit Wolkenkratzern und überfüllten Straßen bekannt. Das es aber auch ganz anders aussehen kann, zeigt nun ein findiger Spieler, der mit viel Mühe ein authentisches Mittelalterdorf errichtet. Dabei kommen natürlich auch einige Mods zum Einsatz. Wenn ihr selbst einmal Cities: Skylines modden wollt, haben wir übrigens auch einige Empfehlungen für euch:

161 25 Cities: Skylines Die 15 besten Mods, die ihr 2022 installieren solltet

Nichts Modernes in Sicht

Im Subreddit von Cities: Skylines präsentierte Coffeemate99 kürzlich sein mittelalterliches Dorf, das aussieht als käme es aus einem ganz anderen Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Keinerlei moderne Straßen, Fahrzeuge oder Gebäude sind hier zu sehen. Coffeemate gibt an, lange im Workshop gewühlt und recherchiert zu haben, um einen möglichst authentischen Look zu erzeugen. Das Dorf sieht allerdings nicht nur gut aus, sondern funktioniert auch wie eine Stadt in Cities: Skylines, wie Coffeemate erklärt:

Die Kirche bietet grundlegende Schulbildung und Bestattungsdienste, der Brunnen versorgt die Einwohner mit Wasser und dient als Feuerwehr. Das Herrenhaus dient als Polizeistation und Gefängnis. Arbeitsplätze gibt es vor allem in der Landwirtschaft mit Feldern und einer Mühle.

Das ursprüngliche Spiel ist hier kaum noch zu erkennen, wenn selbst Ochsenkarren statt Autos und LKW über die unbefestigten Feldwege brettern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Tatsächlich ließ sich Coffeemate auch von anderen, mittelalterlichen Aufbauspielen inspirieren. Vor allem das Warten auf Manor Lords gibt er als Inspiration zu seinen Bemühungen an:

Eine Kombination daraus, die Manor Lords Demo zu vermissen und endlich Kingdom Come Deliverance weiterzuspielen ließ mich richtig darin versinken. Ich habe dann eine Menge recherchiert, um meine Gebäude realistischer zu machen.

Warum diente gerade Manor Lords als Vorbild? Der Solo-Entwickler hinter dem Mittelalter-Aufbauspiel bemüht sich sehr um historische Authentizität und arbeitet mit Historikern und Experten zusammen, um seine Mittelalter-Dörfer möglichst realistisch zu machen. Auch deshalb begeisterte die erste Beta von Manor Lords viele Spielerinnen und Spieler, unter anderem auch Fabiano in seiner Preview und Maurice:

14:47 Manor Lords - Ein Mittelalter-Aufbauspiel zum Verlieben

Da noch kein Releasetermin für Manor Lords feststeht, hat Coffeemate wohl noch mehr Zeit, sein Mittelalter-Dorf in Cities: Skylines auszubauen. Vielleicht kommt als nächstes noch ein Burg dazu? Falls in euch nun der Mittelalter-Hype erwacht ist, schaut euch doch an welche 13 kommenden Spiele die Zeit der Ritter lebendig werden lassen.

Würdet ihr gerne ein Cities: Skylines im Mittelalter spielen? Oder habt ihr euch auch schon an ungewöhnlichen Projekten in dem Aufbauspiel versucht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!