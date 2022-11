Civilization 6 verschenkt neuen Anführer: So sichert ihr euch Julius Cäsar kostenlos

Diese Woche erscheinen nicht nur viele Spiele-Geheimtipps auf Steam, sondern auch der neue Season Pass für Civilization 6. Dieser bringt 12 neue Anführer, darunter prominente Namen wie Ramses (Ägypten), Abraham Lincoln (USA) oder auch der bayrische König Ludwig II.

Den vielleicht bekanntesten neuen Anführer, Gaius Julius Cäsar von den Römern, gibt es sogar komplett kostenlos.

Falls ihr spannende Strategie-Alternativen zu Civ 6 sucht - unser Experte Rainer Hauser hat die passenden Empfehlungen:

48 22 Mehr zum Thema Top 6 Strategiespiele, die unser Experte bis in alle Ewigkeit empfiehlt

Das kann Julius Cäsar in Civilization 6

Die Civ-Veteranen unter euch werden sich an Julius Cäser garantiert erinnern, denn in den ersten vier Serienteilen war er stets der Anführer der Römer. In Civ 5 wurde er von seinem Adoptivsohn Augustus abgelöst, in Civilization 6 sitzt der römische Kaiser Trajan auf dem Thron.

Das kann Cäsar in Civ 6: Veni, vidi, vici ist nicht nur das bekannteste Zitat des römischen Feldherrn, sondern auch der Name seiner besonderen Anführereigenschaft. Jedes Mal, wenn ihr mit ihm eine Stadt zum ersten Mal erobert oder ein Barbarenlager auslöscht, bekommt ihr zusätzliches Gold auf euer Konto.

Cäsar eignet sich aber nicht nur deshalb für einen aggressiven Spielstil: Wenn ihr mit ihm eine Stadt erobert, wird durch das Talent Alle Wege führen nach Rom eure neue Stadt automatisch mit einer Straße an das bestehende Reich angebunden.

Im Trailer könnt ihr euch nicht nur diese Talente, sondern auch die Spezialeinheit der römischen Legionäre genauer anschauen:

1:40 Civilization 6 verschenkt neuen Anführer Cäsar - Trailer zeigt, was er kann

So bekommt ihr Cäsar kostenlos

Um Julius Cäsar zu bekommen, müsst ihr nur einen einzigen Schritt befolgen. Verknüpft euer 2K-Konto entweder mit Steam oder dem Epic Games Store, je nachdem, wo ihr aktuell Civilization 6 spielt.

Besucht dazu einfach die Account-Management-Webseite von 2K, loggt euch dort ein und drückt dann bei der Plattform eurer Wahl auf den roten Button Konto verknüpfen - fertig! Nach der Veröffentlichung des neuen Anführers (21. November um 19 Uhr) sollte er im Spiel auf euch warten.

Link zum Podcast-Inhalt

Im GameStar-Podcast haben Michael Graf und Strategie-Experte WritingBull erst kürzlich noch einmal über Civilization gesprochen, und warum es für Konkurrenten wie Humankind so schwierig ist, den König der Globalstrategie zu schlagen.