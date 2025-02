Civilization 7 - Was haltet ihr bisher vom Strategiespiel? Stimmt jetzt ab

Ist Civilization 7 nun eine gelungene Fortsetzung oder völlig gegen die Wand gefahren? Stimmt ab!

Aktuell muss sich Civilization 7 mit bitteren 51 Prozent positiven Reviews auf Steam zufriedengeben. Während der Kritiker-Durchschnitt laut Metacritic bei 80 liegt, ist der User-Score eine vernichtende 3,8. Das Strategiespiel löst offensichtlich starke Emotionen bei den Fans aus!

Der siebte Ableger der Reihe hat einige Änderungen vorgenommen, die uns im Test zu Civ7 zu großen Teilen überzeugen konnten, auch wenn der letzte Schliff noch definitiv fehlt. Aber nun seid ihr an der Reihe: Stimmt hier unten gerne ab, was ihr von Civ 7 haltet!

Wenn ihr Civ 7 selbst noch nicht gespielt habt, aber ihr euch bereits eine Meinung durch Texte und Videos gebildet habt, findet ihr für euch auch zwei passende Optionen bei der Abstimmung. So kann auch wirklich jeder mitmachen!

16:30 Maurice zum Release-Absturz von Civilization 7: »Ich mag das Spiel, aber das tut richtig weh«

Die Umfrage kann aber natürlich nur grob eure Gedanken widerspiegeln, zum Glück gibt’s aber noch die Kommentarfunktion. Schreibt dort gerne ausführlich, was ihr bisher vom neuen Civilization haltet und welche Pros und Contras der Titel in euren Augen hat. Bitte denkt aber dabei an unsere Kommentar-Richtlinien und bleibt gegenseitig freundlich und respektvoll - aber das sind die meisten von euch ja sowieso!

Welche Wünsche habt ihr für die Zukunft des Titels? Was muss schnellstmöglich nachgereicht werden? Welche Mods könnt ihr schon jetzt empfehlen? Ein paar Fan-Projekte lösen bereits die Probleme vieler Spieler. Und die vielleicht wichtigste Frage: Wie sehr wünscht ihr euch die Rückkehr von Kriegstreiber Gandhi?

Wenn ihr nützliche Guides und Tipps sucht, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Ob nun Tipps zum Schutz eurer Siedler oder Strategien gegen große Krisen, ihr findet die hilfreichen Artikel hier oben. Ein Blick hinter die GameStar-Kulissen gibt euch unser Autor Reiner, der sich über den frustrierenden Test auslässt.