Im März haben die Entwickler von Mount & Blade 2: Bannerlord eine Closed Beta zum Multiplayer mit Fokus auf den Scharmützel-Modus angekündigt. Aktuell findet die geschlossene Beta im kleinen Kreis statt. Für die Zukunft ist aber auch eine Open Beta geplant.

Im sogenannten Scharmützel-Modus treten die Spieler abseits der Story-Kampagne in 6 vs 6-Schlachten gegeneinander an. Weil die Mehrspieler-Gefechte in Warband sehr gut ankamen, möchte Entwickler TaleWorlds sie bei Bannerlord zu einem wichtigen Spielelement machen.

Abseits vom Scharmützel soll es noch weitere Multiplayer-Modi geben, die sich vor allem auf Teamwork und Kommunikation konzentrieren.

Familäre Beta im kleinen Kreis

Auf Steam beschreiben die Entwickler von TaleWorlds Schritt für Schritt, wie sie dabei vorgegangen sind. Zunächst habe man die Mitarbeiter selbst zuhause spielen lassen und schließlich deren Familie, Freunde oder Bekannte dazugeholt, um die Server zu testen.

Das nahm man als Grundlage, um das Multiplayer-Erlebnis noch ein wenig aufzupolieren und ein Matchmaking-System sowie Server aufzubauen und ihre Performance zu überprüfen. Zusätzlich wurde ein System entworfen, das Daten von den Matches sammelt, um die Informationen zu analysieren und später passende Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich will der Entwickler auch Fragebögen nutzen, um an Spielerfeedback zu kommen.

Diese Woche begann TaleWorlds dann auch damit, ausgewählte Community-Mitglieder in die Closed Beta einzuladen, um ihre Meinung einzuholen und ihnen für die jahrelange Unterstützung zu danken. In dieser frühen Testphase will man die Spielerzahlen noch klein und kontrollierbar halten, um direkt mit den Spielern kommunizieren zu können.

Eine Open Beta ist geplant

Laut Entwickler ist das Spiel noch lange nicht fertig und die erste Beta würde sich nur auf das Testen der grundlegenden Systeme und Mechaniken, sowie der Stabilität konzentrieren.

Nach den ersten geschlossenen Beta-Tests wird es aber auch eine Open Beta geben, zu der alle Spieler Zugang bekommen. Wenn es soweit ist, wird den Entwicklern zufolge eine genaue Ankündigung inklusive Details zur Teilnahme folgen. Ein Release-Datum für Bannerlord gibt es immer noch nicht.